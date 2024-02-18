Глава МИД Китая заявил о новой модели отношений с Россией

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Россия и Китай сотрудничают в целях укрепления глобальной стабильности, об этом в интервью South China Morning Post сказал министр иностранных дел Китая Ван И.
Ван И добавил, что китайские власти не будут бездействовать, пока продолжается украинский кризис. Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин находится в тесном контакте «с мировыми лидерами, включая Россию и Украину», а специальный посланник Китая Ли Хуэй активно посещает другие государства, чтобы выступить посредником между различными сторонами.
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