Радио1
Главная / Новости / Политика/ Командующий ВМС Ирана: РФ, Иран и Китай проведут совместные военные учения

Командующий ВМС Ирана: РФ, Иран и Китай проведут совместные военные учения

05 февраля 2024, 15:59
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.
Иранский командующий ВМС Шахрам Ирани не только объявил о проведении совместных военно-морских учений с Россией и Китаем в марте, но также пригласил другие страны участвовать в этих маневрах.

«Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце (иранского календарного — ред.) года (заканчивается в марте 2024 года — ред.)», — приводит агентство Fars слова Ирани.

Это стремление к сотрудничеству в обеспечении безопасности интересов и экономических ресурсов Исламской Республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока. Уникальный подход Ирана к укреплению безопасности в регионе.

Учения, запланированные на конец текущего иранского календарного года, представляют собой значимое мероприятие, которое завершится в марте 2024 года.


Читайте также:

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Грушко: Военные учения, как Steadfast Defender, увеличивают риски инцидентов

Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО
#учения
#страны
#китай
#россия
#иран
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Остановитесь»: Американский эксперт призвал задуматься об изъятии российских активов
Макгрегор: После изъятия активов РФ другие страны не будут хранить деньги в США
05 февраля 2024, 17:04

Фото: iStock/rarrarorro

Многие страны перестанут хранить свои деньги в США, если Штаты примут решение об изъятии российских активов, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Стивена Гарднера.
«Послушайте, мы собираемся изъять 300 миллиардов долларов активов, которые принадлежат России, а затем незаконно передать их Украине, преступному режиму Зеленского. Просто остановитесь и задумайтесь», — прокомментировал происходящее Макгрегор.

По мнению эксперта, такие страны как Индия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие могут задаться вопросом — «а стоит ли хранить деньги в облигациях страны, которая может изъять их в случае конфликта».

Макгрегор убеждён, что своими манипуляциями с российскими активами Вашингтон сам загоняет себя в ловушку.

Читайте также:

Запад планирует обязать Россию выплатить долги перед конфискацией её активов

Bloomberg: G7 и ЕС предлагают использовать активы РФ для восстановления Украины

«Ведомости»: Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ
#сша
#россия
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области начали выдавать буклеты и листовки для информаторов
05 февраля 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Территориальные избирательные комиссии Московской области 5 февраля начали получать информационные материалы, которые будут использовать во время поквартирного и подомового обхода информаторы о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Информационные буклеты и листовки печатают в Подольской типографии. Они будут в сумке у каждого информатора», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии
Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах

Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ

Мособлизбирком презентовал форму для подмосковных информаторов
#выборы
#подмосковье
#московская область
#голосование
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону
05 февраля 2024, 16:40

Фото: Сайт Кремля

В Кремле обсуждают возможность интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, об этом сообщает Bloomberg.
«Интервью с Путиным обсуждается», — пишет агентство, ссылаясь на слова знакомого с ситуацией источника.

При этом, ранее на аналогичный вопрос ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Говоря о перспективе интервью главы РФ для Карлсона Песков заявил, что пока не владеет такой информацией. Однако, спикер Кремля подчеркнул, что в российском правительстве всегда рады иностранным журналистам.

Сегодня же Дмитрий Песков объяснил журналистам, что ему неизвестно о запрете ношения радуги в России.

Читайте также:

Песков: Нет информации о законодательном запрете радуги в России

Песков: Запад не хочет расследовать катастрофу Ил-76, боясь «выйти на себя»

Пескова удивила привычка американских политиков видеть «милое» в насилии
#владимир путин
#дмитрий песков
#сша
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мэр Днепропетровска Филатов попал в список террористов и экстремистов РФ
Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов Бориса Филатова
05 февраля 2024, 16:34

Росфинмониторинг подтвердил внесение мэра Днепропетровска Бориса Филатова в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.
Согласно данным из базы организации, Филатов указан с полным именем, датой рождения и прежним местом работы в Днепропетровске, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте мэра в связи с обвинениями в подстрекательстве к геноциду.

Ранее Следственный комитет начал уголовное преследование по этому делу, отмечая, что Филатов опубликовал в социальных сетях сообщение с призывами к убийству россиян в разных уголках мира. Эти события вызывают волнение и привлекают внимание общественности, подчеркивая нарастающие напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Читайте также:

Писателя Бориса Акунина* внести в реестр иноагентов

Минюст РФ вновь дополнил реестр иноагентов

Адвоката Навального** заочно обвинили в экстремизме


*признан Минюстом РФ иноагентом

**признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом на территории РФ
#суд
#следственный комитет
#новости
#мэр
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Раскол общества»: Украинский депутат предсказал Зеленскому будущее Украины без Залужного
Депутат Рады Костенко: Отставка Залужного расколет украинское общество
05 февраля 2024, 16:12

Отставка главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного может привести к расколу в обществе, с таким предупреждением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.
«Мы должны понимать, что его (Валерия Залужного) смещение может привести в том числе и к расколу общества», — заявил Костенко.

Политик напомнил, что когда Залужный впервые заявил о тотальных неудачах Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, сперва против него ополчилось практически всё правительство, однако, немного позже, все подтвердили тезисы, которые уже были заявлены главкомом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что все украинцы ждут от властей подтверждения или опровержения слухов об отставке Залужного. Он также призвал власти прекратить плести политические интриги.

Читайте также:

«Прекратите интриги»: Кличко выступил с заявлением об украинских властях

«Зеленский не остановится»: На Украине уверены, что Залужного в любом случае уволят

Temps: Пентагон требует от властей Украины увольнения Залужного
#валерий залужный
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Светов: «Украина занимает приоритетное место для США»
05 февраля 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог Юрий Светов заявил о том, что США всё ещё намерены основательно помогать Украине.
«Видно, на что США сделали акценты. В первую очередь, на военную помощь Украине запланировано отправить $60 млрд, Израиль получит $14 млрд, на гуманитарную помощь сектору Газа — $10 млрд. На охрану границы Штатов будут выделены $20 млрд. А Тайвань занимает последнее место среди этих получателей. Но потом ситуация может кардинально измениться. Сейчас Украина занимает приоритетное место для США», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км.

«Если лётчика можно переучить за несколько месяцев, то обеспечить обслуживание этих самолётов на украинских аэродромах будет ещё сложнее. Примерно на один самолёт должно приходиться по 30-40 техников. В более далёкой перспективе, наверное, это будет более реально. Такие поставки в конце года, возможно, будут. Но они ничего не меняют», — высказал своё мнение в беседе с RT Подберёзкин.

Читайте также:

В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро

Орбан изменил своё решение по Украине после уговоров Макрона и Мелони

Орбан раскрыл гарантии от ЕС в обмен на одобрение помощи Украине
#сша
#украина
#политика
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин своим указом назначил Алексея Островского гендиректором МИД
05 февраля 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Алексей Островский назначен на должность генерального директора МИД России. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», - гласит документ.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В мае 2023 года Путин на год продлил срок службы первому заместителю главы МИД Владимиру Титову, замглавы министра иностранных дел Сергею Вершинину и гендиректору Сергею Вязалову сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

Читайте также:

Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации

Путин назначил космонавта Крикалёва своим специальным представителем по космосу
#мид
#путин
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Брутер заявил о стремлении Запада создать рычаги давления в Азии
05 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Berezko

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что Запад с помощью грантов по «предотвращения конфликтов» в Азии хочет создать в регионе рычаги давления.
«Запад хочет, чтобы были люди, которые будут создавать нужный контент, нужную картинку и будут служить макетом, базой для объединения всех сил, выступающих за увеличение влияния Запада и против нынешней власти в Мьянме», — пояснил в беседе с RT Брутер.

Ранее политолог Андрей Школьников комментировал происходящие политические события вокруг США и всего Запада и отмечал процесс ослабления стран.

«Причина проблем у США, а точнее всего объединенного Запада вплоть до кластера транснациональных корпораций не в том, что они увязли в конфликтах, а в том, что они слабеют. То есть гегемон надорвался, он уже плохо контролирует происходящее. И мы сейчас наблюдаем последствия этой слабости», — пояснял в беседе с «Царьградом» Школьников.

Читайте также:

ЕК намерена «подготовить к кризисам» Южную Азию и Мьянму

Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по Евросоюзу

Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
#сша
#политолог
#запад
#ек
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прекратите интриги»: Кличко выступил с заявлением об украинских властях
Кличко призвал украинские власти прекратить интриги
05 февраля 2024, 15:22

На фоне слухов вокруг увольнения главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить интриги и внутреннюю борьбу. С таким заявлением он выступил в своём Telegram-канале.
По словам главы украинской столицы, сейчас вся общественность в напряжении ждёт официальных комментариев на фоне неутихающих слухов о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

«И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», — написал мэр Киева.

Ранее в интервью для Rai1 президент Владимир Зеленский признался, что действительно задумывается о замене Залужного.

Читайте также:

Rai1: Президент Украины подтвердил наличие мыслей об увольнении Залужного

Bild: Залужный хотел вывести ВСУ из Авдеевки, но Зеленский отказался

«Тщеславие и глупость»: В ЕС назвали причины, по которым Зеленский хочет уволить Залужного
#валерий залужный
#киев
#увольнение
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф