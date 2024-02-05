Командующий ВМС Ирана: РФ, Иран и Китай проведут совместные военные учения

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Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.
Иранский командующий ВМС Шахрам Ирани не только объявил о проведении совместных военно-морских учений с Россией и Китаем в марте, но также пригласил другие страны участвовать в этих маневрах.
Это стремление к сотрудничеству в обеспечении безопасности интересов и экономических ресурсов Исламской Республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока. Уникальный подход Ирана к укреплению безопасности в регионе.
Учения, запланированные на конец текущего иранского календарного года, представляют собой значимое мероприятие, которое завершится в марте 2024 года.
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«Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце (иранского календарного — ред.) года (заканчивается в марте 2024 года — ред.)», — приводит агентство Fars слова Ирани.
Учения, запланированные на конец текущего иранского календарного года, представляют собой значимое мероприятие, которое завершится в марте 2024 года.
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Маруняк Сергей Дмитриевич