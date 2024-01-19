Эксперт Сюй Полин призвал Россию и Китай не формировать военный союз

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Россия и Китай не должны создавать военный союз, поскольку это приведёт к обострению глобальной конфронтации и повышению риска начала новых военных конфликтов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
По его словам, страны не должны стремиться к созданию военного союза, поскольку таково основное требование независимой внешней политики мирного сосуществования Китая.
Сюй Полин подчеркнул, что, по его мнению, возможное создание союза не сулит никаких положительных исходов.
Так, Полин приводит в пример НАТО, который изначально создавался как организация, обеспечивающая региональную безопасность. Однако сейчас видно, что альянс, наоборот, стал источником глобальных конфликтов, а также защитником западных идеологий и ценностей.
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Сюй Полин подчеркнул, что, по его мнению, возможное создание союза не сулит никаких положительных исходов.
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Анастасия Чинкова