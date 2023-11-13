Глава Минпромторга рассказал, когда в России появится опытный образец Checkmate

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Опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года, об этом заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», - прокомментировал ситуацию Мантуров.
Ранее стало известно, что в России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate — лёгких истребителей пятого поколения. Российский истребитель Checkmate (Су-75) по тактико-техническим характеристикам можно сопоставить с американским F-35. Однако отечественная машина значительно дешевле западного аналога.
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Евгения Парфентьева