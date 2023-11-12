NI: Расширение производства Россией беспилотников вызывает тревогу

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Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В качестве беспокоящего примера издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник».
Авторы статьи указывают, что «Охотник» может использоваться для совместных полетов с истребителем Су-57 в качестве ведомого. Аппарат имеет размах крыла 19 метров, длину 14 метров и взлетную массу более 20 тонн. При его создании используются специальные технологии и композитные материалы, уменьшающие радиолокационную и тепловую заметность.
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Александр Бойцов