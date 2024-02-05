Глава Минздрава: Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
В России планируется ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот», — объяснил министр.Официальная позиция Минздрава состоит в том, что нелегальный оборот медицинского спирта недопустим, так как может привести к увеличению потребления алкоголя и негативному влиянию на здоровье и продолжительность жизни людей.
Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.
Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.
Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.
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