Нарколог назвал главную причину роста числа алкоголиков в России

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Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.
Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.
Также специалист подчеркнул, что статистика учитывает только данные государственных клиник, однако многие большинство людей обращается в частные клиники для борьбы с проблемой.
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«Это не то заболевание, которое развивается немедленно, это постепенно развивающееся в течение многих лет заболевание. Если его выявили в прошлом году, это на 70-80 процентов свидетельство того, что не выявили в предыдущие годы», — отметил Александр Ковтун.
«Большинство людей с зависимостями, и которые имеют социальный статус, обращаются в частные медицинские организации, к частным врачам, чтобы решать эту проблему. Поэтому статистика не отражает всю полноту картины с зависимыми от алкоголя», — добавил он.Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.
«Эти люди склонны к такому поведению. Здесь играет роль и генетический, и социокультурный фактор, и семейный и новые стрессы», — заключил Ковтун.Читайте также:
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Екатерина Шмакова