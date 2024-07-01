Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений

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Количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, в стране удвоилось. Об этом заявил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Видеозапись его выступления в своём телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений министр отметил, что активность преступников в сфере незаконной миграции заметно возросла, и это отмечают все ведомства, которые работают в данном направлении.
По словам Колокольцева, отдельные противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и повышают уровень межнациональной напряжённости. Глава МВД назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.
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Александр Бойцов