Колокольцев заявил о подготовке реформы в миграционной сфере

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Готовим миграционную реформу, усилим контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ. Об этом в Совете Федерации заявил кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев.
«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами», — сказал он.
Колокольцев прибыл в Совфед для проведения консультаций по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Ранее он заявлял, что борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, является одной из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел России. Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.
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