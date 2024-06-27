Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ

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Миграционная политика в России требует внесения изменений. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По мнению главы ведомства, которое он высказал во время своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума, данные изменения необходимы для точного основания необходимости в услугах мигрантов. Возможно, предположил Бастрыкин, есть вариант, при котором политические, экономические, национальные и прочие проблемы могут быть решены за счёт внутренних ресурсов.
По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
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