Глава Одинцова Иванов поздравил с юбилеем Всероссийское общество инвалидов Звенигорода

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил Всероссийское общество инвалидов Звенигорода с 35-летием и передал подарки к юбилею. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов – это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга и активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтёрским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетёт маскировочные сети. Другая шьёт носилки и вещи для госпиталей. В микрорайоне Пронина у звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они встречаются, знакомятся, общаются, играют в настольные игры, занимаются творчеством», – отметил Иванов.Он добавил, что по случаю юбилея передал в подарок микроволновую печь и многофункциональное устройство. Глава округа пожелал, чтобы новая техника сделала штаб-квартиру общества ещё более уютной. Другой подарок обществу инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие». Это экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей, которая состоится в декабре.
В пресс-службе напомнили, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Всероссийское общество инвалидов Звенигорода в этот день отметит 35-летие.
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Лора Луганская