В Одинцове поздравили сотрудников налоговой службы с праздником

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с профессиональным праздником сотрудников налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Награды от Федеральной налоговой службы, главы Одинцовского округа, Мособлдумы, местного Совета депутатов, а также глав Краснознаменска и Власихи вручили лучшим работникам ИФНС №22.
Стоит отметить, что Одинцовский округ не первый год признается одним из лидеров в управлении финансами.
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«Ваша большая команда круглый год активно трудится, собирает налоги. Для нас это финансовая основа, поддержка всех важных социальных проектов и программ, которые работают в Подмосковье. Вы все видите, как меняются наши города <…> Подобного рода изменения невозможны без вас и вашего напряженного труда», – подчеркнул глава Андрей Иванов.
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Мира Полтева