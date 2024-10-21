Глава Одинцовского округа поздравил работников дорожного хозяйства с их праздником

Глава Одинцовского округа и работники дорожного хозяйства (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)
В октябре в России ежегодно отмечается День работников дорожного хозяйства. Профессионалы Одинцовского района выполняют свои обязанности, несмотря на трудности. Андрей Иванов поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником на территории одного из старейших предприятий дорожной отрасли Московской области — Одинцовского дорожно-строительного управления, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня мы собрали вас для того, чтобы искренне поблагодарить за вашу работу. Благодаря вашему труду в нашем округе строятся новые дороги, а те, которые уже построены – содержатся в достойном виде как зимой, так и летом. Дороги – это важнейшая часть городской инфраструктуры. И от того, как она развивается, эксплуатируется, ремонтируется зависит не только качество жизни людей, но и развитие экономики в целом», — поблагодарил сотрудников глава Одинцовского округа.После церемонии награждения специалисты приступили к подготовке к наступающему зимнему сезону. С первым снегом на дорогах муниципалитета появятся 97 единиц дорожной техники, включая КДМ, МТЗ, погрузчики, грейдеры и асфальтоукладчик.
За последние два года парк ДРСУ пополнился семью единицами техники, в том числе двумя отечественными лаповыми снегопогрузчиками производства НПО «Плавский», экскаватором, мини-погрузчиком, самосвалом, роторной установкой для КДМ и гудронатором.
Для поддержания чистоты тротуаров и пешеходных дорожек будет использовано 20 единиц малой механизации.
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