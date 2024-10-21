Свыше шести тысяч врачей из Подмосковья приняли участие в акции «За достойный труд»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С 30 сентября по 11 октября проходила Всероссийская акция «За достойный труд» под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Цель акции заключалась в продвижении семейных ценностей и защите трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями.
В рамках акции проводились конкурсы, собрания, игры, обучающие программы, флешмобы, профориентация, соревнования, круглые столы и тренинги по снижению выгорания.
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«Свыше 100 мероприятий организовали в период проведения акции наши первичные профсоюзные организации в медицинских учреждениях Московской области. Свыше 70 мероприятий провели на уровне городов и районов. Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», — отметил заведующий организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Тодоренко.
В рамках акции проводились конкурсы, собрания, игры, обучающие программы, флешмобы, профориентация, соревнования, круглые столы и тренинги по снижению выгорания.
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Дайана Хусинова