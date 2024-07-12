Глава Одинцовского округа проверил ход строительства корпуса Немчиновского лицея

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Пристройку к Немчиновскому лицею, рассчитанную на 950 учеников, возводят в Одинцовском городском округе, ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 20,5%. Сейчас в будущей пристройке завершают монолитные работы и армирование вертикальных конструкций, продолжается прокладка наружных инженерных сетей.
Глава округа также дал задание подрядчику сократить количество шумных и пыльных работ после начала учебного года, чтобы не мешать детям, которые будут заниматься в основном здании Немчиновского лицей.
Ввести пристройку в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года.
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«Масштаб проекта впечатляет, но вместе с тем требует особого подхода в соблюдении сроков и качества строительства», — отметил Андрей Иванов.
Глава округа также дал задание подрядчику сократить количество шумных и пыльных работ после начала учебного года, чтобы не мешать детям, которые будут заниматься в основном здании Немчиновского лицей.
Ввести пристройку в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года.
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Лев Каштанов