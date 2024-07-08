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В Одинцове состоится боксёрский поединок между Исмаиловым и Минеевым

08 июля 2024, 16:39
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

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Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 20 июля в Одинцовском городском округе на площадке «Live Арена» в рамках вечера профессионального бокса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На вечере профессионального бокса зрителей ждёт несколько боев. Помимо Исмаилова и Минеева, на ринге сойдутся Натыров и Росалез, Оливер и Ганин, Соловьёв и Гончаров, Исаев и Погодин, Докка и Запольский, Маргарян и Нуралиев, Гурмаев и Попов, Хасанов и Гаджиев, а также Иманкулиев и Мартоян», — говорится в сообщении.
В числе гостей ожидаются Костя Цзю, Александр Поветкин Денис Лебедев и другие именитые спортсмены, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта РФ Михаил Дягтерёв.



Вечер профессионального бокса начнётся в 18:00, трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».

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Гребцы из Подмосковья завоевали медали Кубка России
08 июля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и три серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на Кубке России по гребному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялась женская подмосковная восьмёрка по итогам заплыва на 2000 метров. В «золотую» команду вошли Екатерина Костюхина, Ирина Ульянова, Мария Жовнер, Елизавета Литвиненко, Анна Кореневская, Виктория Соловьева, Александра Брысина и Софья Иванова», — говорится в сообщении.
Серебро выиграли Екатерина Костюхина и Ольга Иноземцева в соревновании парных двоек на 2000 метров, Оксана Ганичева и Анна Кореневская в гонках двоек без рулевого на 2000 метров, а также Мария Жовнер в гонке одиночек на 2000 метров.

Кубок Росси по гребному спорту проводится в Казани, он стартовал 4 и завершится 8 июля.

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Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на международных соревнованиях
08 июля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на международных соревнованиях среди мужчин и женщин по дзюдо в Казахстане, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль завоевала подмосковная дзюдоистка Дарья Захарова, выступавшая в категории 52 килограмма среди женщин. Серебро в этой категории досталось спортсменке из Монголии, а бронза — представительницам Узбекистана», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в актив Московской области записал Арсен Кадзаев, соревновавшийся в весовой категории более 100 килограммов. А бронзовую медаль завоевал представитель Подмосковья Ролан Кунжиев в весовой категории 90 килограммов.

Международные соревнования по дзюдо Юниорский Кубок Азии проводились в городе Алма-Ата, участие в нём принимали спортсмены не старше 21 года.

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#медали
#казахстан
#минспорта мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная команда победила на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
08 июля 2024, 09:27

Фото: ГУ МЧС по МО

Пять золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на соревнования главных управлений МЧС России по ЦФО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Первые места завоевала подмосковная команда девушек в «Пожарной эстафете» и «Боевом развёртывании», в этих же дисциплинах золото выиграла команда юношей Московской области. Кроме того, первыми в соревновании по «Пожарной эстафете» стала подмосковная команда мужчин», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль представители Подмосковья завоевали в категории «Боевое развёртывание» среди мужчин.

По итогам турнира Московская область заняла первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях принимали участие свыше 400 спортсменов.

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#мчс
#спасатели
#пожарные
#московская область
#подмосковье
#медали
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«Родина не продаётся за французские медали»: Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже
06 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.
Спустя некоторое время пресс-служба ФСБР опубликовала заявление организации, в котором подтвердила отказ российских спортсменов от участия в Олимпиаде. Отказ последовал после того, как МОК предложил российским атлетам выступить под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Игр-2024.

Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду
06 июля 2024, 13:58

Фото: iStock/Cassia Bars

Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Олимпиады-2024.
Согласно мнению Киева, 9 из 22 россиян и 5 из 16 белорусов, которые преодолели фильтр комиссии МОК по допуску, не должны ехать на Игры, так как не отвечают критериям нейтрального статуса. Уточняется, что в РФ неоднозначно относятся к выступлению в Играх.

Некоторые федерации решили бойкотировать Олимпиаду из-за критериев МОК.

Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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#поездки
#игры
#рф
#мок
#олимпиада 2024
#украина
#спорт
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Франция обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу
06 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/Rost-9D

Сборная Франции по футболу обыграла команду Португалии в четвертьфинале и вышла в полуфинал чемпионата Европы, об этом пишет РИА Новости Спорт.
Футбольный матч состоялся 5 июля в немецком Гамбурге. На протяжении всей игры команды шли со счётом 0:0, однако в серии пенальти французы забили пять голов а португальцы — три.

Игроками из команды Франции, которым удалось забить гол, стали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес. Из португальцев же отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш.

9 июля Франция сыграет со сборной Испании в Мюнхене. Ранее испанцам удалось обыграть немцев в четвертьфинале.

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#матч
#футбол
#европа
#германия
#испания
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На трассе Moscow Raceway пройдут гонки кубков России и Московской области
05 июля 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе на 6 июля пройдут Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Зрителей ждут шесть часов захватывающих сражений, а также большой автофестиваль с массой развлечений. В гонках примут участие лучшие отечественные пилоты: экс-гонщики «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, призёр Кубка Ле-Мана Кирилл Смаль и другие. На старт выйдут более 20 сильнейших экипажей страны. На финишной прямой состоится концерт группы Антона Самойлова, которая исполнит хиты 90-х.
«Также зрители смогут совершить прогулку по рабочей зоне пит-лейн, присоединиться к экскурсии в паддок и боксы команд, познакомится со спортсменами и их техникой, сделать уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проедут участники выставки ретро-автомобилей. При лётной погоде состоится вертолётная экскурсия. Понаблюдать за ходом гонки можно будет с высоты птичьего полёта», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного прототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.

Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет вход свободный. Начало мероприятий – в 11 часов.

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Испания первая вышла в полуфинал Евро-2024 после победы 2:1 над Германией
05 июля 2024, 22:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024, обыграв Германию со счетом 2:1. На следующем этапе она встретится с победителем матча между Португалией и Францией. Полуфинал пройдет во вторник, 9 июля, на поле в Мюнхене.
Основное время игры Испании и Германии завершилось со счетом 1:1. Для испанцев мяч забил Дани Ольмо, для немцев – Флориан Вирц. Окончательную победу для Испании принес гол от Микеля Мерино.

Из‑за множества желтых карточек сборная Испании не сможет сделать ставку на защитника Робина Ле Нормана, а также на Дани Карвахаля, которого удалили с поля в конце матча с Германией.

Германия, которая является хозяйкой нынешнего чемпионата Европы, покинула турнир. Последний раз страна выигрывала его в 1996 году.

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#игры
#спорт
#футбол
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Подмосковные рапиристы взяли три золотые медали Спартакиады учащихся
05 июля 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые наград на соревнованиях по фехтованию на рапирах XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сборной Подмосковья не было равных в командном зачёте среди рапиристок. В титульном противостоянии команда квартет со счётом 45:42 взял верх над соперницами из Курской области. Золотые медали – на счету Василисы Бахтияровой, Софии Дзобаевой, Миланы Левчук и Стефании Часовниковой», – уточнили в министерстве.
Кроме того, Часовникова праздновала победу в личном зачёте. Подмосковная рапиристка в финальной дуэли выиграла у курянки Полины Волобуевой – 15:13.

У юношей в личных соревнованиях первенствовал Илья Ильичёв. В заключительной встрече он со счётом 15:12 победил Амира Фахретдинова из Башкирии.

Соревнования рапиристов в рамках XII летней Спартакиады учащихся России состоялись в Орле. Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#московская область
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