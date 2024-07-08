В Одинцове состоится боксёрский поединок между Исмаиловым и Минеевым

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Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 20 июля в Одинцовском городском округе на площадке «Live Арена» в рамках вечера профессионального бокса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На вечере профессионального бокса зрителей ждёт несколько боев. Помимо Исмаилова и Минеева, на ринге сойдутся Натыров и Росалез, Оливер и Ганин, Соловьёв и Гончаров, Исаев и Погодин, Докка и Запольский, Маргарян и Нуралиев, Гурмаев и Попов, Хасанов и Гаджиев, а также Иманкулиев и Мартоян», — говорится в сообщении.В числе гостей ожидаются Костя Цзю, Александр Поветкин Денис Лебедев и другие именитые спортсмены, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта РФ Михаил Дягтерёв.
Вечер профессионального бокса начнётся в 18:00, трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».
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