Спортсмен-паралимпиец Сокульский бесплатно получил участок земли в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Земельный участок площадью 2,2 тыс. квадратных метров в селе Ершово Одинцовского городского округа бесплатно передали в собственность многократному чемпиону России, мировому рекордсмену в толкании ядра, участнику Паралимпиады в Токио Сергею Сокульскому, документы на землю спортсмену вручил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие состоялось на звенигородском стадионе «Спартак». Во встрече также приняли участие супруга Сокульского Алина и их семилетний сын Савелий.
Алине Сокульской глава округа вручил букет цветов, а Савелию — школьный рюкзак с подарками. Кроме того, Андрей Иванов поддержал предложение спортсмена о проведении на обновлённом стадионе «Спартак» в Звенигороде соревнований и сборов по лёгкой атлетике.
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«Сергей, Алина и Савелий, рад вас приветствовать на нашем легендарном стадионе «Спартак». Сегодня приехал, что лично вручить постановление на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в селе Ершово. Сергей, вы много делаете для развития паралимпийского движения, популяризации спорта и здорового образа жизни. Сердечно благодарю вас за это», — сказал Андрей Иванов.
Алине Сокульской глава округа вручил букет цветов, а Савелию — школьный рюкзак с подарками. Кроме того, Андрей Иванов поддержал предложение спортсмена о проведении на обновлённом стадионе «Спартак» в Звенигороде соревнований и сборов по лёгкой атлетике.
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Лев Каштанов