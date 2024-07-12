Спортсмен-паралимпиец Сокульский бесплатно получил участок земли в Подмосковье

Генерал-майор, бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был приговорён к девяти с половиной годам колонии по делу о коррупции. Ещё до вынесения приговора он подал следователю ходатайство об отправке его в зону специальной военной операции.