Глава ОПИ Павлов рассказал, как вернуть товар, если гарантийный срок уже истёк

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Один из невероятно важных аспектов качественной жизни — чёткое знание своих гражданских прав. В том числе эта сфера включает в себя взаимодействие продавца и потребителя.
О том, как вернуть деньги за некачественный товар, даже если у вас нет чека или истёк гарантийный срок, рассказал «Радио 1» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.
Однако, отметил Павлов, в этом случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар был приобретён с дефектом. К тому же, потребитель имеет право предъявить претензию как продавцу, так и производителю или импортёру.
Но что же делать, если гарантийный срок на товар есть, но он составляет менее двух лет? В таком случае, сообщил эксперт, потребитель всё ещё может предъявить продавцу претензии в рамках двух лет, однако, как и в первом случае, он должен будет доказать наличие дефекта самостоятельно.
Павлов также напомнил, что по законодательству продавец обязан вернуть потребителю деньги за некачественный товар в течение десяти дней. Если же этого не произошло — покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.
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«На самом деле право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное – это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — сообщил эксперт.
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«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — заявил Павлов.
Но что же делать, если гарантийный срок на товар есть, но он составляет менее двух лет? В таком случае, сообщил эксперт, потребитель всё ещё может предъявить продавцу претензии в рамках двух лет, однако, как и в первом случае, он должен будет доказать наличие дефекта самостоятельно.
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«Отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, однако потребителю потребуется представить другие доказательства, которые подтверждают факт покупки и дату покупки. Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — объяснил собеседник «Радио 1».
Павлов также напомнил, что по законодательству продавец обязан вернуть потребителю деньги за некачественный товар в течение десяти дней. Если же этого не произошло — покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.
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Евгения Парфентьева