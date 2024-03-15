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Глава ОПИ Павлов рассказал, как вернуть товар, если гарантийный срок уже истёк

15 марта 2024, 08:09
Фото: iStock/Viktoriia Makarova

Фото: iStock/Viktoriia Makarova

Один из невероятно важных аспектов качественной жизни — чёткое знание своих гражданских прав. В том числе эта сфера включает в себя взаимодействие продавца и потребителя.
О том, как вернуть деньги за некачественный товар, даже если у вас нет чека или истёк гарантийный срок, рассказал «Радио 1» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

«На самом деле право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное – это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — сообщил эксперт.


Однако, отметил Павлов, в этом случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар был приобретён с дефектом. К тому же, потребитель имеет право предъявить претензию как продавцу, так и производителю или импортёру.

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«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — заявил Павлов.

Но что же делать, если гарантийный срок на товар есть, но он составляет менее двух лет? В таком случае, сообщил эксперт, потребитель всё ещё может предъявить продавцу претензии в рамках двух лет, однако, как и в первом случае, он должен будет доказать наличие дефекта самостоятельно.

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«Отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, однако потребителю потребуется представить другие доказательства, которые подтверждают факт покупки и дату покупки. Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — объяснил собеседник «Радио 1».

Павлов также напомнил, что по законодательству продавец обязан вернуть потребителю деньги за некачественный товар в течение десяти дней. Если же этого не произошло — покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

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#потребитель
#продажа
#товары
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Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР
15 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/Burak Ceyhan

Общественные деятели-антифашисты из различных стран Европы и Бразилии прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.
По словам путешественников, основной целью их визита является демонстрация поддержки жителям Донбасса со стороны граждан стран Европейского Союза. Как отмечается, в числе прибывших — лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне и активисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года активисты из Франции, России, Сербии и Польши собрались возле Эйфелевой башни в Париже на акции в поддержку жителей Донбасса.

Визит антифашистов из разных стран в ЛНР стал еще одним знаком поддержки мирному населению региона.

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#лнр
#россия
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В США признали, что сильно уступают России по числу тяжелых ледоколов
NORTHCOM: Россия превосходит США в числе тяжелых ледоколов
15 марта 2024, 07:47

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Америка критически уступает России в количестве тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате США.
У США есть в распоряжении только один тяжелый ледокол. В это же время, в России их насчитывается порядка сорока.

В январе президент Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград». После завершения строительства корабль будет работать на трассах Северного морского пути, а также участвовать в программах освоения и изучения Арктики. Президент отметил слаженную работу российского ледокольного флота. По словам Путина, ледоколы дают России колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.

Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса должна сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Ожидается, что поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.

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#сша
#россия
#арктика
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Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян
«СберАвто» провел анализ и назвал самые популярные в РФ автомобили этой зимой
15 марта 2024, 07:28

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали данные о сделках на своей платформе за минувшую зиму и назвали марки автомобилей, которые пользовались у россиян наибольшим спросом, передает «Российская газета».
Самыми популярными оказались автомобили брендов Lada (12% от общего объема продаж за три месяца), Hyundai, Toyota, Kia (по 7%) и Volkswagen (6%). Больше всего россиянам приглянулись модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Rio. Средняя цена машины в минувшем сезоне составила 1,1 млн руб.: автомобиль из салона в среднем стоил 1,8 млн руб., с пробегом — 1 млн руб. Доля приобретенных машин с пробегом составила 91%.

Чаще всего прошедшей зимой автомобили приобретали в Москве(18%), Петербурге (6%), Татарстан4 (6%), Краснодарском крае, Башкортостан, Самарской и Свердловской областях (по 3%).

У москвичей наиболее востребованными стали марки Lada, Kia, Hyundai, BMW и модели Lada Granta и Ford Focus. Средняя стоимость авто в столице составила 1,47 млн руб. В Санкт-Петербурге в лидеры вышли марки Ford, Lada и Kia И модели Ford Focus, Lada Largus и Opel Astra при медианном чеке в 1,11 млн руб. В Татарстане был высокий спрос на Lada, Hyundai и Skoda, в частности Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Lada Granta При средней стоимости в 1,05 млн руб. В Краснодарском крае самыми популярными оказались марки Lada, Hyundai и Kia, в частности Lada Granta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris (средняя цена — 1,2 млн руб.), в Самарской области — Lada, Kia и Ford (Lada Granta, Lada Niva, Ford Mondeo; 990 тыс. руб.), в Башкортостане — Hyundai, Lada, Chevrolet и Kia (Lada Granta, Hyundai Solaris, Lada Niva; 1,01 млн руб.), а в Свердловской области — Lada, Kia и Toyota (Lada Granta, Volkswagen Polo, Ford Focus; 1,03 млн руб).

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Синоптики спрогнозировали до +8°C в Москве в пятницу
15 марта 2024, 07:17

Фото: iStock/ ANGHI

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица ожидается в столичном регионе в пятницу, 15 марта, прогнозируют специалисты Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве в течение дня будет варьироваться от 6°C до 8°C. Ночью столбики термометров опустятся до –2°C.

В Московской области днем ожидается от 4°C до 9°C, ночью похолодает до –5°C.

Ветер прогнозируется южный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это первая неделя в Москве, когда весна уверенно вступит в свои права.

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#гололедица
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Губернатор Шапша: В Калужской области обезврежены четыре БПЛА ВСУ
15 марта 2024, 06:42

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Светлана Шевченко

Четыре беспилотных летательных аппарата были подавлены сегодня ночью в Дзержинском районе Калужской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#всу
#бпла
#украина
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Масленица в Подмосковье 2024: как отметить и где сожгут самое высокое в стране чучело
Куда отправиться на Масленицу в Подмосковье 2024: концерты, гуляния
15 марта 2024, 06:00

Фото: iStock/Igor Nikushin

Масленица с древних времен считается праздником, символизирующим приход весны. В эти дни люди собираются вместе, едят блины, посещают гуляния. Какие мероприятия будут проходить в масленичную неделю в Подмосковье, и где будут сжигать соломенное чучело, читайте в материале «Радио 1».

Масленица 2024


В 2024 году Масленица началась 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Праздничной считается вся неделя перед Великим постом.


Где отметить Масленицу в Подмосковье


Народные гуляния будут продолжаться всю неделю. Жители и гости Московской области смогут посетить мастер-классы, фестивали, концерты, музеи, отведать блины и даже принять участие в состязаниях.


Масленица в Усадьбе Достоевских

г.о. Зарайск, 16 марта

Посетители усадьбы смогут погрузиться в традиции XIX века и узнать, как Масленицу справляли предки, какие существовали обычаи. В программе мероприятий: выступление ансамблей, хороводы, мастер-классы по изготовлению народной куклы, глиняной посуды и художественной росписи.


Масленица в Мелихове

г.о. Чехов, с. Мелихово, 16 марта

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдут праздничные гуляния, ярмарки, выставки и концерты. Для посетителей музея выступит Московский казачий ансамбль. Также гостям будут представлены антикварные жанровые самовары середины XIX – начала XX веков, атрибуты русского застолья и чаепития.

Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта

Масленица на «Музейной фабрике пастилы»

г. Коломна, 8-17 марта

Праздничная программа в честь Масленицы пройдет на Музейной фабрике в Коломне. Гостям раскроют секреты приготовления пастилы – смоквы. Лакомство можно будет продегустировать на церемонии чаепития.
Кроме того, для посетителей выступит всеобщий любимец Петрушка.


Широкая Масленица на ферме «Русский страус»

г.о. Серпухов, 16 -17 марта



Масштабные масленичные гуляния с играми и конкурсами пройдут на ферме «Русский страус». Гости смогут увидеть выступление фольклорного коллектива, ярмарочные ряды со всевозможными сувенирами и продукцией фермеров. Посетителям также дадут попробовать блины, приготовленные на страусином яйце. Кульминацией дня станет сжигание чучела Масленицы.


Масленичные гуляния в усадьбе Мураново

дер. Мураново, 16 - 17 марта

Для гостей подготовили выступления фольклорных коллективов на Барском лугу, исторические реконструкции, анимационные программы, интересную музейную программу, мастер-классы и фотозоны. Также посетители смогут полакомиться блинами.

Чучело Масленицы сожгут в «Горках Ленинских»

г.о. Ленинский, 16 марта

Чучело-гигант в «Горках Ленинских» мастерили три недели. Понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Чучело стало самым высоким в стране, его высота равна пятиэтажному дому.

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Россияне назвали зарплату, ради которой отказались бы от отпуска на три года
15 марта 2024, 05:40

Фото: iStock/ Diy13

Больше половины (53%) россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Остальные 47% заявили, что нет такой суммы, ради которой стоит отказаться от отпуска на такой период.
Россияне, которые готовы трудиться без отпусков, подсчитали, сделали бы это за зарплату в среднем в 496 тыс. руб. в месяц, передает RT результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц составила 506 тыс. руб. В Петербурге и Ленинградской области — 482 тыс. руб. В Новосибирске и области — 475 тыс. руб. В Нижнем Новгороде — 350 тыс. руб., а жителям Свердловской области было бы достаточно 311 тыс. руб. в месяц.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян из всех регионов страны.

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#зарплата
#россияне
#регионы
#отпуск
#работа
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Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визы
ТАСС: С 1 апреля Болгария начинает выдачу шенгенских виз для граждан России
15 марта 2024, 05:23

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Болгария с 1 апреля начнёт выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство этой страны в Москве.
«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», —отметили в болгарской дипломатической миссии.

При этом российские туристы смогут пользоваться выданными им до 31 марта 2024 года краткосрочными визами типа C (со сроком пребывания в стране до 90 дней), однако в ограниченном формате — с ними они смогут только въехать на территорию Болгарии, а также доехать до Румынии и Кипра. А вот выданные до того же 31 марта долговременные визы типа D (с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней позволят нашим соотечественникам кратковременные поездки в другие страны Шенгенской зоны.

Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии. С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся.

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#визы
#россия
#болгария
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Reuters: Глава банд Гаити Шеризье угрожает смертью местным политикам
15 марта 2024, 04:56

Фото: iStock/NatanielGinting

Лидер альянса гаитянских банд, экс-офицер полиции Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю» пригрозил смертью всем местным политикам, которые намерены избираться в будущий переходный совет страны. Как сообщает агентство Reuters, после заявлений «Барбекю» мятежники подожгли столичную тюрьму в Порт-о-Пренсе.
«Я буду знать, находятся ли ваши дети на Гаити, находятся ли ваши жены на Гаити <...> если ваши мужья находятся на Гаити. Если ты собираешься управлять страной, вся твоя семья — моя», — заявил Шеризье.

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.

После того, как в начале этой недели Ариэль Анри объявил о своем уходе в отставку, ситуация в столице слегка успокоилась. Однако информация о формировании переходного совета вызвала новые беспорядки, а Шеризье заявил, что отставка Анри была лишь первым шагом в его действиях.

Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.


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