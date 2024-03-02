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Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар

02 марта 2024, 12:04
Фото: istock / Vera Tikhonova

Фото: istock / Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries начал предоставлять продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара в Шушарах в январе, методику расчета и отчеты о возмещении убытков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Документы загружаются поэтапно в личный кабинет на портале селлера. Отчет включает в себя методику расчета, сумму компенсации и график выплат. Если продавец согласен с условиями, он может подтвердить это, и выплаты начнутся в соответствии с графиком.

Первые частичные предварительные выплаты были начислены с 15 января и совершаются еженедельно. Компания уже произвела четвертую выплату, а общая сумма трех предыдущих компенсаций составила 3 миллиарда рублей.

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Сырский начал чистки в ВСУ после бегства из Авдеевки
Сырский анонсировал увольнения командиров бригад ВСУ после Авдеевки
02 марта 2024, 11:36

Генерал-полковник Александр Сырский, новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, опубликовал заявление в социальных сетях после своего визита на Авдеевское направление, где продолжается наступление российских вооруженных сил после отступления украинских войск из Авдеевки.
Главнокомандующий отметил, что в течение трех дней он изучал причины, по которым некоторым бригадам удается удерживать позиции, а другим — нет, несмотря на одинаковые показатели вооружения и техники.

Он подчеркнул роль командиров бригад в этом процессе, отметив, что их уровень подготовки, опыт и способность принимать взвешенные решения играют решающую роль. Кроме того, командиры должны осознавать свою полную ответственность за выполнение задач и за жизнь своих подчиненных.

Сырский также объявил о принятии кадровых решений, включая увольнение тех командиров бригад, которые не владеют ситуацией и принимают действия, угрожающие жизни и здоровью подчиненных.

Дополнительно он решил направить группы специалистов в бригады, где выявлены проблемы с подготовкой.

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#всу
#вооружения
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В Москве началось тестовое голосование
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
02 марта 2024, 10:37

Фото: Россотрудничество РФ

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента России, сообщает РИА Новости.
С первых минут на сайте elec.mos.ru заметно высокое число желающих протестировать систему, которая уже работает в режиме электронной очереди, отмечает агентство.

Тестирование будет продолжаться до 14:00, при этом получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени, но участник, открывший его в последний момент, сможет отдать свой голос до 14:15.

Этот короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на системы и провести стресс-тест.

Участникам тестового голосования предлагается ответить на вопрос о тополях в Москве: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Они могут выбрать один из трех вариантов ответа: вырубать тополя и высаживать другие деревья; не вырубать тополя; оставить решение за специалистами.

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Появилось видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
«Mash на Мойке» опубликовал видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
02 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

Видеозапись момента взрыва, вызванного атакой беспилотного аппарата на жилые дома в Санкт-Петербурге, была опубликована в telegram-канале «Mash на Мойке».
На канале говорится, что беспилотник столкнулся с зданием. Это привело к мощному взрыву, разрушению стекол и обшивки балконов.


Инцидент произошел 2 марта, когда беспилотник врезался в жилой дом, повредив два здания. Эвакуация была проведена для 100 человек. СМИ сообщают, что экстренные службы, находящиеся на месте, предупреждают о возможности новой атаки.

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#санкт-петербург
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Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт
Военный Мангуст рассказал о спасении благодаря российскому паспорту
02 марта 2024, 10:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

В зоне украинского конфликта российский военнослужащий с позывным Мангуст чудом спасся благодаря своему паспорту, сообщает «Лента.ру».
Осколок кассетного боеприпаса, попавший в его грудь, остановился в нагрудном кармане, где лежал документа, сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Хотя осколок оставил глубокий след на теле военного, он не нанес смертельных ранений, благодаря тому, что основной удар был амортизирован паспортом. Согласно сообщениям, военный подвергся обстрелу в ночь на 1 марта. Этот случай стал уже третьим ранением Мангуста.

«Мой паспорт спас меня. Больно, когда я нажимаю на рану, но в целом все в порядке... Раньше я не особо верил в Бога, но сейчас хожу в церковь, так как я потомственный казак. В начале января я был в церкви, и даже не думал, что вот так вот все повторится», — поделился военнослужащий.
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В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА
Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены окна в двух домах
02 марта 2024, 09:27

Фото: iStock/aapsky

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможности повторной атаки с использованием дронов и попросили отойти от повреждённого дома. Мэр города Александр Беглов заверил, что пострадавших в настоящее время нет, сообщает «Mash».
О происшествии в северной столице стало известно утром второго марта. Дрон врезался в два жилых дома, в результате чего в зданиях оказались выбиты стекла. Более 100 человек эвакуированы.

По имеющимся данным, беспилотник летел со стороны Ладожского озера в сторону посёлка Углово. Его целью, вероятно, была нефтебаза, расположенная в километре от жилого дома.

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В Аргентине закроют единственное новостное госагентство страны
02 марта 2024, 06:37

Фото: iStock/ Leamus

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что закрывает единственное новостное госагентство в стране, передает РИА Новости.
Глава государства объяснил это тем, что в последние десятилетия агентство пропагандировало политику экс-президента Кристины Киршнер.

Ранее власти планировали приватизировать агентство.

Милей пришел к власти в стране после инаугурации 10 декабря. Среди его предвыборных обещаний было закрытие Центробанка, долларизация экономики, приватизация госкомпаний, а также отказ от участия в БРИКС.

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Метеорологическая весна может прийти в Москву только в апреле
Синоптики: Метеорологическая весна может прийти в Москву только в начале апреля
02 марта 2024, 06:12

Фото: iStock/ Daniela Korn

Метеорологическая весна в этом году в столице может наступить в конце марта – начале апреля, заявили синоптики погодного центра «Фобос». Их слова передает АГН «Москва».
Специалисты напомнили, что климатическая весна в столице начинается 21 марта. Это означает, что с этого дня температура (по средним многолетним данным) устанавливается выше 0°C, а средняя дата схода снега в XXI веке приходится на 6 апреля.

Учитывая нынешнюю погоду и большое количество снега, синоптики допускают, что метеорологическая весна начнется в последние дни марта – первые дни апреля, а снег полностью сойдет во второй декаде апреля. Также они предупреждают, что 8 марта возможен снег.

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Fox News: В Германии солдат бундесвера застрелил четверых, включая ребёнка
02 марта 2024, 05:07

Фото: iStock/picturesd

Солдат немецкого бундесвера подозревается в расстреле четырех человек в Нижней Саксонии, прежде чем сдаться властям. Об этом объявили в пятницу полиция и прокуратура, сообщает телеканал Fox News.
Инциденты произошли на двух местах преступлений: одно в отдельно стоящем доме в Вестервеседе в муниципалитете Шиссель, а одно — в Ботеле в районе Ротенбург, где ранее служил подозреваемый.

Среди погибших есть ребенок, который был найден ранее в тот же день. Следователи не предоставили дополнительных подробностей о жертвах, таких как их возраст, пол или родство с предполагаемым преступником Также они не предоставили никаких дополнительных подробностей об аресте подозреваемого, а также какой-либо информации о его возрасте или национальности.

Мотивы преступления также до сих пор остаются неясны, однако полиция Нижней Саксонии не исключает, что речь идет о внутрисемейном либо бытовом конфликте.

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На Сахалине временно перестанут ходить ряд автобусных маршрутов
02 марта 2024, 05:04

Фото: iStock/ VGuscha

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина сообщило о приостановке работы ряда автобусных маршрутов в регионе из-за непогоды, передает РИА Новости.
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за плохих погодных условий 2 марта. Там ожидается снег, ветер до 15-20 м/с, а также метель. В Долинском районе и Южно-Сахалинскеесть есть опасность схода лавины, предупредили в МЧС.

Из-за этого было решено прекратить движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Шахтерск, а также рейсы между городами Макаров и Поронайск.

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