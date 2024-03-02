Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар

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Онлайн-ретейлер Wildberries начал предоставлять продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара в Шушарах в январе, методику расчета и отчеты о возмещении убытков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.
Первые частичные предварительные выплаты были начислены с 15 января и совершаются еженедельно. Компания уже произвела четвертую выплату, а общая сумма трех предыдущих компенсаций составила 3 миллиарда рублей.
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