Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян

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Специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали данные о сделках на своей платформе за минувшую зиму и назвали марки автомобилей, которые пользовались у россиян наибольшим спросом, передает «Российская газета».
Самыми популярными оказались автомобили брендов Lada (12% от общего объема продаж за три месяца), Hyundai, Toyota, Kia (по 7%) и Volkswagen (6%). Больше всего россиянам приглянулись модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Rio. Средняя цена машины в минувшем сезоне составила 1,1 млн руб.: автомобиль из салона в среднем стоил 1,8 млн руб., с пробегом — 1 млн руб. Доля приобретенных машин с пробегом составила 91%.
Чаще всего прошедшей зимой автомобили приобретали в Москве(18%), Петербурге (6%), Татарстан4 (6%), Краснодарском крае, Башкортостан, Самарской и Свердловской областях (по 3%).
У москвичей наиболее востребованными стали марки Lada, Kia, Hyundai, BMW и модели Lada Granta и Ford Focus. Средняя стоимость авто в столице составила 1,47 млн руб. В Санкт-Петербурге в лидеры вышли марки Ford, Lada и Kia И модели Ford Focus, Lada Largus и Opel Astra при медианном чеке в 1,11 млн руб. В Татарстане был высокий спрос на Lada, Hyundai и Skoda, в частности Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Lada Granta При средней стоимости в 1,05 млн руб. В Краснодарском крае самыми популярными оказались марки Lada, Hyundai и Kia, в частности Lada Granta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris (средняя цена — 1,2 млн руб.), в Самарской области — Lada, Kia и Ford (Lada Granta, Lada Niva, Ford Mondeo; 990 тыс. руб.), в Башкортостане — Hyundai, Lada, Chevrolet и Kia (Lada Granta, Hyundai Solaris, Lada Niva; 1,01 млн руб.), а в Свердловской области — Lada, Kia и Toyota (Lada Granta, Volkswagen Polo, Ford Focus; 1,03 млн руб).
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Чаще всего прошедшей зимой автомобили приобретали в Москве(18%), Петербурге (6%), Татарстан4 (6%), Краснодарском крае, Башкортостан, Самарской и Свердловской областях (по 3%).
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Ювелина Бернст