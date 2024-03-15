Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян

Масленица с древних времен считается праздником, символизирующим приход весны. В эти дни люди собираются вместе, едят блины, посещают гуляния. Какие мероприятия будут проходить в масленичную неделю в Подмосковье, и где будут сжигать соломенное чучело, читайте в материале «Радио 1».

Масленица 2024





Где отметить Масленицу в Подмосковье





Масленица в Усадьбе Достоевских





Масленица в Мелихове

Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта

Масленица на «Музейной фабрике пастилы»





Широкая Масленица на ферме «Русский страус»

В 2024 году Масленица началась 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Праздничной считается вся неделя перед Великим постом.Народные гуляния будут продолжаться всю неделю. Жители и гости Московской области смогут посетить мастер-классы, фестивали, концерты, музеи, отведать блины и даже принять участие в состязаниях.г.о. Зарайск, 16 мартаПосетители усадьбы смогут погрузиться в традиции XIX века и узнать, как Масленицу справляли предки, какие существовали обычаи. В программе мероприятий: выступление ансамблей, хороводы, мастер-классы по изготовлению народной куклы, глиняной посуды и художественной росписи.г.о. Чехов, с. Мелихово, 16 мартаВ Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдут праздничные гуляния, ярмарки, выставки и концерты. Для посетителей музея выступит Московский казачий ансамбль. Также гостям будут представлены антикварные жанровые самовары середины XIX – начала XX веков, атрибуты русского застолья и чаепития.г. Коломна, 8-17 мартаПраздничная программа в честь Масленицы пройдет на Музейной фабрике в Коломне. Гостям раскроют секреты приготовления пастилы – смоквы. Лакомство можно будет продегустировать на церемонии чаепития.Кроме того, для посетителей выступит всеобщий любимец Петрушка.г.о. Серпухов, 16 -17 марта









Масленичные гуляния в усадьбе Мураново

Чучело Масленицы сожгут в «Горках Ленинских»

Масштабные масленичные гуляния с играми и конкурсами пройдут на ферме «Русский страус». Гости смогут увидеть выступление фольклорного коллектива, ярмарочные ряды со всевозможными сувенирами и продукцией фермеров. Посетителям также дадут попробовать блины, приготовленные на страусином яйце. Кульминацией дня станет сжигание чучела Масленицы.дер. Мураново, 16 - 17 мартаДля гостей подготовили выступления фольклорных коллективов на Барском лугу, исторические реконструкции, анимационные программы, интересную музейную программу, мастер-классы и фотозоны. Также посетители смогут полакомиться блинами.г.о. Ленинский, 16 мартаЧучело-гигант в «Горках Ленинских» мастерили три недели. Понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Чучело стало самым высоким в стране, его высота равна пятиэтажному дому.

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