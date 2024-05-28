Глава Павлово-Посадского округа Семёнов принял обращения жителей Электрогорска

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями и сотрудниками ответственных служба провёл обход города Электрогорска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Обход начали с городской больницы. Осмотрели хирургическое отделение, где отремонтировали крышу. Также подрядчик покрасил стены, привёл в порядок потолок и напольное покрытие. Скоро отделение вновь откроется для пациентов», – рассказал Семёнов.Проехала комиссия и по частному сектору. Жители задавали многочисленные вопросы об окосе травы, уборке смёта с дорог, покраске стоек дорожных знаков и сбору мусора у контейнерных площадок. Все замечания взяты на контроль.
Затем осмотрели территорию вокзала. Она находится в неприглядном состоянии.
«Поручил профильному заместителю связаться с руководством и решить вопрос по наведению порядка на объекте. Заехали в городской парк и на стадион. Есть замечания по окосу травы и содержанию детской игровой площадки. В некоторых местах нет лавочек и урн. Поручил подрядчику и руководству учреждений привести всё в должный вид», – отметил глава.Он добавил, что получает много жалоб от жителей по поводу бесхозных машин на парковках возле домов, которые уже давно загромождают дворы. Семёнов поручил разобраться с проблемой вместе с госавтоинспекцией.
Как отметили в администрации, по результатам обхода часть недочётов уже начали устранять. Работы по оставшимся выполнят в установленные сроки.
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