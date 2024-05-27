Указом президента павловопосадец награждён медалью «За храбрость»

Фото: Пресс-служба администрация Павло-Посадского г.о.
Указом президента России житель Павлово-Посадского городского округа награждён медалью «За храбрость» второй степени.
В понедельник в администрации Павлово-Посадского городского округа глава муниципалитета Денис Семёнов вручил Герою заслуженную награду.
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«Благодарю бойца за службу, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Поздравляю с получением государственной награды», — сказал Семёнов.
Он рассказал, что Геннадию Викторовичу 56 лет. Военнослужащий прошел Афганскую войну, добровольно ушел служить в зону специальной военной операции. За время спецоперации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Сейчас он находится на реабилитации и в ближайшее время собирается обратно на линию боевого соприкосновения.
Сейчас он находится на реабилитации и в ближайшее время собирается обратно на линию боевого соприкосновения.
«Вот на каких людей нам нужно равняться. Участники СВО – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свое Отечество», — заключил глава.
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Алёна Самарева