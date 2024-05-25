В ДК Павловского Посада состоялся отчётный концерт творческих объединений

Фото: Пресс-служба администрации Павловского Посада
В Доме культуры «Большедворский» Павловского Посада состоялся отчётный концерт местных творческих объединений, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы официально заявляем, что стали на год старше, на год профессиональнее! Целый год наши ребята старались, приходили на репетиции, несмотря на сложности со временем. Мы тренировались, учили новые песни и танцы. Чего только не было: слезы, смех, поражения и победы. Но наши коллективы всегда находили в себе силы, шли дальше, оттачивая мастерство и разбирая ошибки. Мы гордимся каждым, ведь вместе мы одна большая «творческая семья» — поделилась своими эмоциями заведующая ДК Галина Акирова.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад
В отчётном концерте приняли участие как совсем юные, так и взрослые артисты. Свои таланты продемонстрировали: вокальные группы «Ностальгия», «Созвездие», «Мастерская Алисы», коллектив народного танца «Искорка» и коллектив эстрадного танца «Феерия».
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад
ДК «Большедворский» объединяет 8 бюджетных и 6 платных кружков, а также 5 любительских объединений. В нём развивают свои творческие способности около 400 человек в возрасте от 3 до 80 лет.
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