Глава Пентагона Остин извинился за то, что скрывал информацию о своей болезни

Фото: сайт Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Об этом он заявил на прошедшей 1 февраля пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на сайте Пентагона.
«Я должен был сообщить президенту о моем диагнозе рака. Я также должен был сообщить своей команде и американской общественности. И я беру на себя всю ответственность. Я приношу извинения своим товарищам по команде и американскому народу <...> Американский народ имеет право знать, сталкиваются ли их руководители с проблемами со здоровьем, которые могут повлиять на их способность выполнять свои обязанности, даже временно. Поэтому следовало уведомить более широкий круг, особенно президента», — заявил Остин.
Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.
Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.
При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.
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Артем Путинцев