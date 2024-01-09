CNN: У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты полагают, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю за его действия в секторе Газа отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.