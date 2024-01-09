CNN: У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты

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У шефа Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты, об этом сообщает CNN.
Как стало известно, глава американского оборонного ведомства проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.
Однако, как сообщает телеканал, у Остина наблюдаются осложнения на фоне обострившейся инфекции, с которой он и попал в больницу в начале января.
При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.
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Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.
При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.
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Евгения Парфентьева