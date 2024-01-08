В Пентагоне прокомментировали заявление о возможной отставке Остина

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Министр обороны США Ллойд Остин продолжит занимать свой пост, несмотря на скандал вокруг его госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось, что американское оборонное ведомство в течение трёх дней скрывало от Белого дома информацию о госпитализации министра.
По словам Райдера, Остин намерен продолжать работу в Пентагоне и не собирается отказываться от своего поста.
О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.
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По словам Райдера, Остин намерен продолжать работу в Пентагоне и не собирается отказываться от своего поста.
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Анастасия Чинкова