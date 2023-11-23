Глава подмосковного Минэнерго Самарин доложил о полной готовности региона к отопительному периоду

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Готовность систем теплоснабжения Московской области к осенне-зимнему периоду составляет 100%. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом на эту тему. Особое внимание он уделил модернизации систем теплоснабжения.
«В Подмосковье ведётся модернизация систем теплоснабжения в рамках государственной программы, инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», а также программы с привлечением средств «Фонда развития территорий». Всего в этот и последующий периоды построят, реконструируют и модернизируют 261 котельную и 376 участков теплосети», – уточнил Самарин.По его словам, в Подмосковье к отопительному сезону подготовили 2,7 тыс котельных, 1,5 тыс центральных тепловых пунктов и 100 тыс км сетей. Создан запас из 45 тыс тонн жидкого топлива.
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Лора Луганская