Глава подмосковного Минэнерго Самарин доложил о полной готовности региона к отопительному периоду

Готовность систем теплоснабжения Московской области к осенне-зимнему периоду составляет 100%. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом на эту тему. Особое внимание он уделил модернизации систем теплоснабжения.