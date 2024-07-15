Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса школы при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом сообщает РБК.
По его словам, к оценкам в аттестате есть большое количество вопросов. Музаев отметил, что оценки, занесенные в аттестат, не всегда соответствуют реальным знаниям обучающихся.
Глава Рособрнадзора добавил, что «красивый» аттестат ученикам нередко дают для поступления в техникум, однако после они конкурируют с более сильными детьми, которые имеют объективные оценки.
Ранее Музаев сообщил, что с нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более десяти процентов учебного времени.
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Глава Рособрнадзора добавил, что «красивый» аттестат ученикам нередко дают для поступления в техникум, однако после они конкурируют с более сильными детьми, которые имеют объективные оценки.
Ранее Музаев сообщил, что с нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более десяти процентов учебного времени.
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Екатерина Коршунова