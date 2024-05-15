«Размен терминов»: Чаплыгин рассказал о реальных последствиях образовательной реформы

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В 2025 году из системы российского высшего образования исключат термин «бакалавр». Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ненавидимое в верхах слово «бакалавриат» просто переименуют в «базовое образование». А магистратура станет «специализированным образованием», рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин.
После введения новой терминологии, российская система образования, фактически, вернётся к структуре, практикуемой в СССР. Бакалавриат, по сути, превратится в специалитет, который подразумевает продолжительность обучения в 4-6 лет.
В настоящее время эксперимент по переходу на новую систему проводится в шести крупных вузах России. Как только он завершится, система будет внедрена во все образовательные учреждения страны. Это ожидается после 2025 года.
При этом продолжительность обучения будет зависеть от направления подготовки. Так, студенты технических специальностей будут учиться дольше, чем обучающиеся гуманитарных и общественных специальностей.
Для тех студентов, которые в 2025 году и позднее будут находится на стадии перехода, то есть, завершать обучение на нынешнем бакалавриате и переходить на магистратуру, реформы пройдут не гладко, считает Чаплыгин. Однако в настоящее время в профильных ведомствах активно прорабатывают этот вопрос, чтобы переход на российскую систему прошёл как можно легче для студентов. Также пока неизвестно, что будет указано в дипломах выпускников.
Говоря об уже выпустившихся студентах бакалавриата, специалист заявил, что на них реформы никак не скажутся. Если им необходимо повысить свою квалификацию, они проходят различные курсы, которых сейчас представлено огромное количество.
Он подчеркнул, что в планах прописано повышение качества образования после проведения реформы. Однако на деле, скорее всего, будут изменения лишь в структуре. В связи с этим, профессионалами по-прежнему будут лишь те, кто был замотивирован и пришёл к своей цели.
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После введения новой терминологии, российская система образования, фактически, вернётся к структуре, практикуемой в СССР. Бакалавриат, по сути, превратится в специалитет, который подразумевает продолжительность обучения в 4-6 лет.
«Я вижу только размен терминов, введение какой-то новой терминологии, потому что в верхах сложилась ненависть к той образовательной системе, которая сложилась во всём мире», – подчеркнул специалист.
В настоящее время эксперимент по переходу на новую систему проводится в шести крупных вузах России. Как только он завершится, система будет внедрена во все образовательные учреждения страны. Это ожидается после 2025 года.
Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ
При этом продолжительность обучения будет зависеть от направления подготовки. Так, студенты технических специальностей будут учиться дольше, чем обучающиеся гуманитарных и общественных специальностей.
Для тех студентов, которые в 2025 году и позднее будут находится на стадии перехода, то есть, завершать обучение на нынешнем бакалавриате и переходить на магистратуру, реформы пройдут не гладко, считает Чаплыгин. Однако в настоящее время в профильных ведомствах активно прорабатывают этот вопрос, чтобы переход на российскую систему прошёл как можно легче для студентов. Также пока неизвестно, что будет указано в дипломах выпускников.
Говоря об уже выпустившихся студентах бакалавриата, специалист заявил, что на них реформы никак не скажутся. Если им необходимо повысить свою квалификацию, они проходят различные курсы, которых сейчас представлено огромное количество.
«Сам диплом, так называемые «корочки», необходимы только при первичном поступлении на работу, и когда идёт смена места деятельности. Но когда человек идёт на новое место работы, там большую роль играют сертификаты о дополнительном образовании и компетенции, полученные за пределами вуза», – объяснил Чаплыгин.
Он подчеркнул, что в планах прописано повышение качества образования после проведения реформы. Однако на деле, скорее всего, будут изменения лишь в структуре. В связи с этим, профессионалами по-прежнему будут лишь те, кто был замотивирован и пришёл к своей цели.
«Вот это поколение сейчас не сможет пропасть, оно заряжено на собственное развитие и в любой ситуации, в любых реформаторских условиях оно найдёт оптимальный путь для своего развития», – заключил специалист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова