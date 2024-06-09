Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах в новом учебном году

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С нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Музаев подчеркнул, что превышение этого лимита будет считаться нарушением, за которое ответственность понесут руководители образовательных учреждений, муниципалитеты и, если потребуется, региональные министерства. Он отметил, что в следующем году все усилия будут направлены на контроль за соблюдением этого правила.
По словам Музаева, в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 40% учебного времени, что вызывает недовольство у школьников и их родителей.
Ранее председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет проверку контрольных работ, чтобы определить их необходимость.
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По словам Музаева, в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 40% учебного времени, что вызывает недовольство у школьников и их родителей.
Ранее председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет проверку контрольных работ, чтобы определить их необходимость.
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Артем Кузьмин