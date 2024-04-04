Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

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Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа нацелен на исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 года и необходим для предоставления возможности выпускникам пересдать единый ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты
В связи с этим устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля 2024 года.
Пересдать обществознание, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля. Пойти на пересдачу по географии, биологии, математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.
До этого сообщалось, что в школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В связи с этим устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля 2024 года.
До этого сообщалось, что в школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Член СПЧ Кабанов выступил за ужесточение миграционного контроля
Алина Юрчак