В Подмосковье проведут прямую линию, посвящённую ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Прямая линия, посвящённая проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), состоится в Московской области 26 апреля, на вопросы жителей региона ответит начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования подмосковного Минобразования Елена Оброскова, сообщает пресс-служба министерства.
«Прямая линия назначена на 26 апреля, эфир начнётся в 15:00. Задать вопрос можно онлайн: для этого надо перейти по ссылке на раздел «Прямые линии» на федеральном портале госуслуг и выбрать в перечне тему «Единый государственный экзамен: вопросы и ответы», — говорится в сообщении.Отмечается, что прислать свои вопросы могут только жители Московской области. Прямой эфир будет доступен по ссылке.
Основной период сдачи ЕГЭ в этом году стартует 23 мая. В числе нововведений экзаменационной кампании — возможность пересдать любой предмет, чтобы набрать больше баллов. Повторная сдача будет проводиться в начале июля.
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