Глава «Ростелекома» предложил брать с маркетплейсов деньги на инфраструктуру

Фото: сайт Кремля
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Ведомостей» «Телеком 2024» предложил обязать маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры. Об этом сообщает РБК.
Осеевский возмутился тем фактом, что маркетплейсы вносят свой вклад только уплатой налогов, другой вклад в развитие инфраструктуры, по его мнению, интернет-компании не вносят. Президент «Ростелекома» отметил, что если бы маркетплейсы обязали делать вклад в развитие инфраструктуры, в таком случае произошло бы справедливое распределение ответственности, что позволит «и другим участникам рынка сделать свои услуги более качественными и доступными».
Представитель пресс-службы «Ростелекома» рассказал РБК, что список интернет-компаний, которые могут обязать делать отчисления операторам связи на инфраструктуру в случае отмены принципа сетевой нейтральности, «еще не обсуждался».
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
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Представитель пресс-службы «Ростелекома» рассказал РБК, что список интернет-компаний, которые могут обязать делать отчисления операторам связи на инфраструктуру в случае отмены принципа сетевой нейтральности, «еще не обсуждался».
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
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Екатерина Коршунова