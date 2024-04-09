ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ведомство изучило практики маркетплейса и сделало вывод о том, что в оферте о реализации товара на сайте компании содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. В ФАС подчеркнули, что указанные действия Wildberries содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Уточняется, что за несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
Ранее ФАС России установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.
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Уточняется, что за несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
Ранее ФАС России установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.
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Екатерина Коршунова