Глава Солнечногорска Михальков проинспектировал работу котельной в Ложках

Глава Солнечногорского городского округа Константин Михальков продолжает следить за процессом работы котельной в Ложках. Об этом сообщили в администрации округа.

На данный момент в деревне Ложки производится подача теплоносителя с пониженными показателями. В момент ухудшения погодных условий до аномальных морозов,от местных жителей поступила информация о том, что температура в квартирах устанавливается от 15 до 17 градусов.





«В части отопления — здесь находятся специалисты «Газпром Теплоэнерго», также находятся специалисты из «Мытищинской теплосети». Разбираемся с настройкой оборудования, чтобы выйти на нормативную подачу уже именно в дома. На котельной подачу отрегулировали. Теперь балансируем систему, для того чтобы в деревню пришло тепло, комфортное для пребывания в жилых помещениях», — написал глава округа в своем телеграм-канале.

Котельная в деревне Ложки была построена в 1968 году. Недавно, 31 декабря, блочно-модульная котельная начала свою работу. По словам Михалькова, ГВС поступает в нормативных объемах.

Отмечается, что в Ложках возросло потребление электроэнергии. В течение некоторого времени возможны кратковременные отключения электричества. Михальков подчеркнул, что в связи с этим было принято решение о переключении на более свободные линии. Также глава округа добавил, что администрация готова предоставить жителям деревни обогреватели.

Заявку можно оставить по телефону горячей линии 8(800) 201-67-47. По этому номеру можно также сообщить о проблемах с ГВС, отоплением и электричеством.