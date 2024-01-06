В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск

Фото: iStock/Lazy_Bear
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
Глава округа подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за сильной морозной погоды замерзла система, в результате чего при запусках возникают прорывы на магистральной линии и в жилых домах.
Читайте также:
В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло
Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах
Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов
Екатерина Коршунова