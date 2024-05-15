Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями

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Пострадали от заморозков растения необходимо обрезать и обильно полить, чтобы восстановить их здоровье. Такой совет дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Начало мая в регионе было значительно холоднее нормы, по ночам не раз фиксировались отрицательные температуры.
После обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив – неотъемлемый компонент ухода, пояснил депутат.
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«Растения с хрупкими и нежными стеблями или листьями больше других подвержены повреждениям при заморозках. Следует обрезать их повреждённые части, удалить все замороженные листья и стебли, чтобы ускорить процесс восстановления. При этом важно не повредить здоровые части растений», – сказал Чаплин РИА Новости.
После обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив – неотъемлемый компонент ухода, пояснил депутат.
«Кроме того, растениям необходима дополнительная защита от будущих заморозков. Можно использовать специальные материалы для укрытия. Это поможет сохранить тепло. Наконец, растения нуждаются в достаточном питании. Использование удобрений, богатых азотом и другими элементами поможет восстановить их здоровье», – отметил Чаплин.Вместе с тем, по мнению метеорологов, период заморозков в Московском регионе этой весной уже завершён. А к середине недели ожидается существенное потепление: воздух в дневные часы прогреется до +20°С.
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Лора Луганская