Дачников предупредили о штрафах за уничтожение борщевика

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Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счета владельцам после проведения работ, передает РИА Новости.
Он посоветовал не допускать подобной ситуации. Чаплин также напомнил, что за ненадлежащее состояние территории будет налагаться штраф до 5 000 рублей.
По словам Никиты Чаплина, при сжигании сорняков на дачных участках выделяются токсичные вещества. Образующийся в процессе диоксин токсичен как для животных, так и для человека. Депутат пояснил, что это вещество раздражает дыхательную систему и вызывает аллергические реакции.
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Александр Климов