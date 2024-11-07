Глава Ступина Мужальских проверил работу новой котельной в селе Ситне-Щелканово

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Новую блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт ввели в эксплуатацию в этом году в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино, работу котельной проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельную построили рядом с многоэтажками. Объект жилищно-коммунального хозяйства отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, отсутствуют вредные факторы производственной среды», — сказал Сергей Мужальских.Новая котельная обеспечивает теплом свыше 20 многоквартирных домов и три социальных объекта. Отмечается, что котельная была построена взамен старой, не отвечавшей современным требованиям.
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