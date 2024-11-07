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Глава Ступина Мужальских проверил работу новой котельной в селе Ситне-Щелканово

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Новую блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт ввели в эксплуатацию в этом году в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино, работу котельной проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Котельную построили рядом с многоэтажками. Объект жилищно-коммунального хозяйства отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, отсутствуют вредные факторы производственной среды», — сказал Сергей Мужальских.
Новая котельная обеспечивает теплом свыше 20 многоквартирных домов и три социальных объекта. Отмечается, что котельная была построена взамен старой, не отвечавшей современным требованиям.

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Льготы на ЖКУ получили более 700 сельских бюджетников Каширы
07 ноября 2024, 10:50

Фото: iStock/VvoeVale

Проживающие в сельской местности работки бюджетной сферы — учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта — имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, такой льготой воспользовались уже более 700 жителей городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Компенсации касаются расходов на жилье, отопление и электроэнергию. Размер выплаты варьируется в зависимости от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Например, педагоги, медики и ветеринары могут рассчитывать на полное возмещение», — сказала начальник окружного управления социального развития №13 Ирина Носова.
Отмечается, что оформить компенсацию на ЖКУ можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.

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Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве
07 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/scyther5

В Москве 22-23 ноября 2024 года состоится форум «Ценности здорового образа жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Мероприятие состоится при поддержке ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Для участия необходимо заполнить анкету до 18 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное. При этом проезд, питание и проживание осуществляется за счет направляющей стороны.
По всем вопросам можно обратиться по электронной почте: i.aglicheva@oprf.ru.

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В Тамбовской области проведут слёт молодых добровольцев
07 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/jacoblund

Окружной молодёжный «Добро.Слёт — 2024» будет проходить на базе отдыха «Галдым» в Тамбовской области с 25 по 28 ноября, участие в нём примут жители разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующие в добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба департамента молодёжной политики правительства Тамбовской области.
«Целью слёта является выявление и поддержка лидеров социальных изменений из числа представителей Ресурсных центров по развитию добровольчества, формирование компетенций в сфере развития добровольчества, а также обмен лучшими практиками в этой области», — говорится в сообщении.
«Добро.Слёт» организует Дом молодёжи Тамбовской области при поддержке департамента молодёжной политики регионального правительства.

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#форум
#молодёжь
#добровольцы
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В подмосковном посёлке Пограничный проведут капремонт детского сада
07 ноября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, планируется капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад в Пограничном был построено в 1986 году, общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 186 млн 521 тысячу 686 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 13 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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На портале госуслуг Московской области улучшили сервис для предпринимателей Подмосковья
07 ноября 2024, 10:02

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На портале государственных услуг Московской области был внедрён новый инструмент для предварительной проверки ранее поданных заявок на получение субсидий для бизнеса, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Сервис доступен в рамках услуги «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы», которая размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

Чтобы подать заявление, необходимо войти в систему через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения и заполнить заявление, приложив все необходимые документы. После рассмотрения заявки ведомством, ответ будет отправлен в личный кабинет на региональном портале.

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Пять представителей Подмосковья вышли в финал конкурса «Начни игру»
07 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру

Третий сезон конкурса гейм-разработчиков «Начни игру» проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей», в состав команд-финалистов входят пять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Из 278 игровых проектов, поступивших на конкурс, в финал прошли 44 — по 11 в каждой из четырёх номинаций. Представители Подмосковья представлены в двух командах, чьи проекты попали в финал номинации «Семейные игры», а также в одной команде-финалисте в номинации «Спорт и киберспорт» и одной в номинации «Регионы и языки России», — говорится в сообщении.
Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» будет проходить с 28 ноября по 2 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске в рамках Недели игровой индустрии.

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#компьютер
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Ученица шатурского лицея выиграла во Всероссийском чемпионате по гончарному делу
07 ноября 2024, 09:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Итоги Всероссийского чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» были подведены 5 ноября. Чемпионат проходил в три этапа и был ориентирован на детей от 10 до 17 лет, желающих развивать свои навыки в креативных индустриях, таких как мода, ремёсла и медиа (анимация, мобильное кино), сообщает пресс-служба администрации г.о. Шатура.
Василиса Калуцкая, ученица 10 класса МБОУ «Лицей города Шатура», заняла первое место в компетенции «Гончарное дело». Жюри высоко оценило её профессиональный уровень, смелость в выборе работ, красоту гончарных изделий и способность конкурировать с опытными мастерами на керамических конкурсах.

Наставником Василисы является Екатерина Олеговна Козлова, руководитель гончарной мастерской «Домик мастера» в Шатуре. Ученики Екатерины Олеговны регулярно добиваются успеха на профессиональных соревнованиях по гончарному делу.

Василису наградили поездкой в международный детский центр «Артек» на смену «Рождественские сказки», которая пройдёт с 30 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

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В Красногорске построили три дома с подстанцией скорой помощи
07 ноября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три 31-этажных дома на едином стилобате с подстанцией скорой помощи и подземной автостоянкой построили в ЖК «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новостройках расположено 1492 апартамента общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров. На трёх подземных этажах обустроена автостоянка на 501 машино-место, а в корпусе №31 размещается пост скорой помощи на две бригады», — говорится в сообщении.
В каждом из корпусов есть общая комната отдыха, рядом со входами оборудованы пространства для хранения колясок и лапомойки для собак.

Всего в ЖК «Спутник» в настоящее время введены в эксплуатацию 18 жилых корпусов и три детсада в общей сложности на 450 воспитанников.

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Wildberries объявила о запуске своей сети заправок
07 ноября 2024, 09:02

Svetlana Verbitskaya

Компании Wildberries и Russ объявили о запуске собственной сети автозаправочных станций (АЗС). Об этом информирует РБК.
Сообщается, что заправиться на новых станциях уже могут водители, работающие на Wildberries и Russ. В ближайшее время доступ к АЗС будет расширен для водителей-партнеров, а в дальнейшем планируется открыть заправки и для всех автомобилистов.

Отмечается, что новые АЗС расположены на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям значительно сэкономить время на заправку и сократить затраты на логистику. Для клиентов предусмотрены более выгодные условия заправки.

Чтобы воспользоваться услугами, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции через приложение WB Drive. Оплата топлива возможна бесконтактным способом либо через мобильное приложение, либо с помощью топливной карты компании.

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#водители
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