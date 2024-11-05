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Аварийная служба Подмосковья проверила отопление в Воскресенске

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Котельная №1 отапливает 15 многоквартирных домов и три социальных учреждения. Согласно результатам проверки, температура теплоносителя на выходе из составляла +90℃. Показатели температуры на выходе из котельной №3 были на уровне +51,5℃», – отметили в ведомстве.
В ходе проверки температурного режима в домах № 6, 8 и 10 на улице Комсомольской того же микрорайона было установлено, что температура воздуха в жилых помещениях составляла +24,2…23,8℃.



Были запланированы работы по развоздушиванию и утеплению внутридомовых систем теплоснабжения.

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SCMP: В КНР создали оружие, которое напоминает луч «Звезды смерти»
05 ноября 2024, 22:13

Фото: istock/ 3DSculptor

Учёные из Китая поделились, что смогли создать оружие, способное синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия, что похоже на работу «Звезды смерти» из серии фильмов «Звездные войны».
«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Принцип работы нового оружия из Китая похож на «Звезду смерти» из «Звёздных войн», где боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, когда объединяла восемь лазерных потоков в один мощный луч.

Китайские учёные при помощи оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств построили семь микроволновых излучателей. Выпускаемые волны из разных излучателей соединяются в один луч и достигают цели в один момент.

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В Кашире до конца ноября приведут в порядок 24 контейнерные площадки
05 ноября 2024, 21:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире в этом году до конца ноября модернизируют 24 контейнерные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На объектах, где не было отсека под крупногабаритные отходы, он появится. Это позволит избежать навалов подобного рода мусора рядом с контейнерными площадками. Работы проводят в Кашире-1 на ул. Горького, Коммунистическая, Халтурина, Щукина и других. В Кашире- 2 модернизация идёт на ул. Садовая и Путейская. Они будут также проведены в микрорайоне Ожерелье, деревнях Каменка, Большое Руново и Бурцево», – перечислили в администрации.
Сегодня уже залиты бетонные основания 10 контейнерных площадок. Далее буду проведены работы по установке каркаса и обшивке профлистом.
«Надеюсь, что в каждом населённом пункте жители будут бережно относиться к чистоте. Мы же ведём работу, которая касается коммунальных служб. Наша главная задача – увеличить количество контейнеров и сделать удобным подъезд для мусоровозов», – сказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.
В пресс-службе добавили, что всего в Подмосковье за 2024-2025 годы планируют модернизировать около 900 контейнерных площадок.

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#подмосковье
#московская область
#мусор
#отходы
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Пять подмосковных педагогов вышли в полуфинал конкурса «Атомный урок»
05 ноября 2024, 21:00

Фото: iStock /Drazen Zigic

Пять педагогов из Московской области стали полуфиналистами Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок» по итогам первых двух этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Всего полуфиналистами стали 70 преподавателей из 33 регионов России. Они поборются за главную награду, которой станет участие в экспедиции Росатома «Ледокол знаний» к Северному полюсу.
«От Московской области в полуфинале выступят Татьяна Глушенкова из Богородского городского округа, Андрей Феофанов из Луховицкой гимназии №10, Татьяна Никитченко из школы имени А. С. Попова Одинцовского городского округа, а также преподаватели Ожерельевского железнодорожного колледжа Каширы Наталья и Яна Макшановы», – отметили в ведомстве.
На прошедших этапах участники проводили занятия для школьников по профориентации, посвящённые возможностям атомной отрасли. В полуфинал прошли по 10 педагогов, набравших наибольшее число баллов в каждом из семи тематических треков.

Следующим этапом конкурса станет творческое задание. Участники должны представить свои методики преподавания в формате короткого видеоролика. Авторы 15 лучших образовательных практик попадут в финал конкурса, а их методики включат в материалы «Атомного урока» на следующий год.

Победитель конкурса в будущем году отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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#минобразования мо
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#учитель
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная школьница стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений
05 ноября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Работа Миланы Василицы из Подмосковья вошла в число лучших в России по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Милана – ученица 10 класса Селятинской школы №1 Наро-Фоминского городского округа. Она победила в возрастной категории 10-11 классов.
Всего в федеральном этапе конкурса участвовали 417 сочинений со всей страны, в том числе пять от Московской области. Милана Василица вошла в сотню лучших финалистов», – отметили в министерстве.
Церемония награждения победителей состоится 28-29 ноября в Москве.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Цели проекта –формирование положительного отношения к русскому языку и литературе, популяризация грамотного владения языком.

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#подмосковье
#московская область
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Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей
05 ноября 2024, 19:51

Фото: iStock/ oatawa

Таганский суд города Москвы назначил штраф в 4 миллиона рублей соцсети TikTok, информирует официальный Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Социальная сеть нарушила статью 19.7.10 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). TikTok в лице его владельца не выполнил предписание федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Суд установил штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Ранее депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» заявил, что социальная сеть TikTok в ближайшем времени может вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны. Для возвращения в Россию компания должна выполнить несколько условий, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.

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#суд
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#сервис
#коап
#социальная сеть
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Гостехнадзор предупредил об опасности работы незарегистрированных аттракционов
05 ноября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работа незарегистрированных аттракционов в Подмосковье запрещена, напомнили в Гостехнадзоре Министерства экологии и природопользования Московской области. Активная работа по выявлению таких аттракционов продолжается.
«В посёлке Северная Грива городского округа Шатура выявили информацию об использовании деревянной горки без регистрации. Было направлено предостережение о незамедлительном прекращении эксплуатации без государственной регистрации. Выполнение требований позволит избежать нарушений законодательства и обеспечить безопасность детей», – отметили в ведомстве.
В Гостехнадзоре предупредили, что, если эти требования не будут выполнены, надзорное ведомство примет меры административного воздействия.

Там также отметили, что за прошлую неделю управление проверило шесть подмосковных аттракционов. Нарушений зафиксировано не было.

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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Специалист Пахомов объяснил недостижимость замены курьеров роботами
05 ноября 2024, 19:31

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов заявил о том, что пока невозможно автоматизировать процессы в логистике и заменить курьеров внутри городов.
«Полная автоматизация процессов в логистике пока недостижима; на текущем этапе это скорее синергия людей и технологий. Внедрение автоматизированных систем сопровождается трансформацией рабочих мест: задачи, ранее выполнявшиеся вручную, передаются техническим специалистам, которые поддерживают и обслуживают новое оборудование», — пояснил в беседе с Газета.ру Пахомов.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о важности и всё большей востребованности профессии инженера.

«В ближайшие годы инженеров будет нужно всё больше, особенно в связи с новыми приоритетами российской экономики. Но их недостаток формировался десятилетиями, и теперь нам нужно стратегически развивать инженерное направление», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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В Реутове на месте самостроя обустроят зону для прогулок и отдыха
05 ноября 2024, 19:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В северной части Реутова появится зона для прогулок и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. О благоустройстве территории между жилыми кварталами и железной дорогой давно просили жители.
В начале октября в администрацию городского округа поступила петиция, которую подписали около 1,5 тыс. горожан. В обращении на имя главы муниципалитета люди просили снести старый самострой и обустроить этом месте зелёную зону с дорожками для прогулок и площадками для активного отдыха.
«Я, как и все мои соседи, хочу рядом с домом место, где можно было бы безопасно и комфортно проводить время на свежем воздухе. Постройки вдоль железной дороги – это наследие 90-х годов прошлого века. Они ассоциируются только с антисанитарией и криминалом», – поделился один из инициаторов подписания петиции Андрей Будин.
Ресурсоснабжающие организации тоже обратились в администрацию с просьбой рассмотреть законность самовольного строительства.
«Эти строения расположены на коммунальных сетях, где в принципе запрещено размещать какие-либо постройки. Землю 30 назад выделяли для обычной парковки, но срок договора аренды земли истёк», – пояснила заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова.
Межведомственная комиссия при администрации признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. Было вынесено постановление о сносе построек. На месте самостроя появится благоустроенный сквер.

Инвестор принял решение поощрить владельцев, выбравших добровольный снос построек.
«Участники ГСК могут воспользоваться одним из следующих вариантов компенсации: 400 тыс. рублей за каждый снесённый объект или машиноместо в новом многоуровневом паркинге по льготной цене 200 тыс. рублей при рыночной стоимости 1 500 000 рублей», – сказал замруководителя проекта Михаил Шин.
Он добавил, что строительство паркинга планируется завершить за год, а владельцам объектов, выбравшим этот вариант, на время его строительства предоставят бесплатную парковку.

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#московская область
#самострой
#снос
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Путин согласен с идеей выпуска единых учебников по русскому языку
05 ноября 2024, 19:21

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания единых учебников по русскому языку.
Глава государства выступил с речью на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам [«Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации»] единые государственные учебники», — отметил президент России.

Владимир Путин считает, что содержание учебников должно быть «сбалансировано и взаимосвязано». Также он подчеркнул, что при работе над ними стоит помнить об «особенностях восприятия, мышления нынешней молодежи».

«Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов», — сообщил президент.

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#президент
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