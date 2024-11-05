Аварийная служба Подмосковья проверила отопление в Воскресенске

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Котельная №1 отапливает 15 многоквартирных домов и три социальных учреждения. Согласно результатам проверки, температура теплоносителя на выходе из составляла +90℃. Показатели температуры на выходе из котельной №3 были на уровне +51,5℃», – отметили в ведомстве.В ходе проверки температурного режима в домах № 6, 8 и 10 на улице Комсомольской того же микрорайона было установлено, что температура воздуха в жилых помещениях составляла +24,2…23,8℃.
Были запланированы работы по развоздушиванию и утеплению внутридомовых систем теплоснабжения.
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Лора Луганская