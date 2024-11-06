В округе Чехов модернизируют десять котельных

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Модернизацию десяти котельных проведут городском округе Чехов, контракт с подрядчиками по четырём объектам уже заключён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По ситуации на конец октября контракты уже подписаны на проведение работ в котельной №1, котельной №2В и котельной №4 по улице Гагарина и в котельной №5 в посёлке Мещерское. Кроме того, заключён договор на строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,1 МВт в деревне Бершово», — говорится в сообщении.Модернизированы также будут котельная №7 в посёлке Дубна, котельной №15 на улице Гагарина, котельной №17 на Угловой улице, котельной №20 в селе Молоди, котельной №23 в посёлке Крюково и котельной №25 в селе Талалихино.
Согласно последней информации, в котельной №1 в настоящее время заканчивается ремонт одного из котлов, в ближайшее время его введут в работу.
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