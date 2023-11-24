Глава Жуковского Прохоров встретился со сторонницами «Единой России»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров в преддверии Дня матери провёл встречу со сторонницами партии «Единая Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На встрече было затронуто много вопросов, касающихся образования, здравоохранения, транспорта, благоустройства.
Кроме того, он поздравил участниц встречи с наступающим Днём матери, выразил признательность за их активную жизненную позицию и вручил благодарности.
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«Услышал несколько интересных предложений и пожеланий, которые точно не оставим без внимания. Именно такие конструктивные диалоги позволяют обменяться мнениями, услышать замечания и конкретные предложения, которые способствуют изменению города к лучшему», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.
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Мелисса Тимофеева