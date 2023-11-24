Воробьёв наградил многодетные семьи и поздравил женщин с наступающим Днём матери

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды подмосковным многодетным семьям. Церемония прошла в Красногорске. Глава региона также поздравил женщин с наступающим Днём матери.
«Надеюсь, что в Подмосковье будет больше многодетных семей. Область растёт, сейчас у нас уже более 108 тыс семей, а в 2014-м было 14 тыс. Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, девять и семь детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас. Мы стараемся делать всё, чтобы наши дети состоялись – получили образование, воспитание, общались с правильными, хорошими людьми», – отметил губернатор.Он добавил, что важна поддержка детей из многодетных семей и в школе, и в повседневной жизни.
«Более 10 лет у нас работает программа для многодетных. Начали выдавать сертификаты тем, у кого семь и более детей, а ещё семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жильё купили уже более 260 семей», – рассказал Воробьёв.Ордена «Родительская слава» удостоены Галина и Андрей Зозуля из Орехово-Зуевского городского округа. В этом году они празднуют 25 лет совместной жизни. В семье 12 детей в возрасте от двух до 22 лет. Глава семьи – настоятель Покровского храма в селе Старый Покров. Галина посвятила себя воспитанию детей. В 2012 году она была награждена знаком отличия «Материнская слава».
«Хочу выразить огромную благодарность правительству Московской области за то, что делается для многодетных семей, за внимание, которое оказывается. Особенно сильная поддержка и помощь – это выплаты», – отметил Андрей Зозуля.Также орден «Родительская слава» получили Надежда и Алексей Козловы из Ликино-Дулёва. У них шестеро сыновей и дочь. Надежда работает учителем начальных классов, а Алексей трудится на Ликинском автобусном заводе.
«Мы в браке двадцать лет, у нас семь детей. Справляемся сами. Было тяжело, пока все были маленькие, а сейчас старшие подросли и помогают. Вместе любим путешествовать. На море стараемся каждое лето ездить. Мамам хочется пожелать терпения, здоровья, чтобы дети радовали. Наша основная задача – вкладывать в них. Важно в первую очередь воспитывать себя, чтобы детям было с кого брать пример», – поделилась Надежда Козлова.Ещё одна семья, удостоенная ордена «Родительская слава», – Татьяна и Андрей Никитины из городского округа Протвино. Все их девять детей ведут активный образ жизни – играют в теннис, учатся в музыкальной школе, выигрывают олимпиады и конкурсы. Особое внимание в семье уделяется изучению иностранных языков.
Медаль ордена «Родительская слава» получили Юлия и Максим Мусихины из Королёва, воспитывающие восемь детей. Недавно семья переехала в новый дом, полученный по региональной программе.
«Андрей Юрьевич, мы вам очень благодарны. Всю жизнь прожили в одной комнате, у нас уже восемь деток. А благодаря вашей программе обрели свой дом. Несмотря на тяжесть материнства, хочется, чтобы было как можно больше многодетных семей. Это счастье, которое ничем невозможно заменить», – сказала Юлия Мусихина.Родители пятерых детей Наталья и Валерий Ломакины из Раменского городского округа также удостоены медали ордена «Родительская слава».
В семье Марины и Романа Буйновых из Чехова – четверо детей. Их папа – научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, работал экспедиционным врачом, исследователем в Арктике. Внёс большой вклад в программу изучения адаптации человека к условиям Крайнего Севера. Мама – участник и призёр соревнований по волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Сегодня им также вручили медаль ордена «Родительская слава».
Подмосковный знак «Материнская слава» получила Мария Тряпкина из Серпухова. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пятерых детей. Они являются солистами ансамбля «Забавушка», а также занимаются в фольклорной семейной студии «Соборка».
С прошлого года в регионе появилась новая комплексная услуга – «Многодетная семья». Семьи, родившие трёх и более детей, могут получить одновременно шесть мер социальной поддержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги. Нужно лишь подать заявление через региональный портал госуслуг или приложение «Добродел».
Выплачивающие ипотеку, могут получить 450 тыс рублей на её погашение. Наравне с бумажным в Подмосковье действует электронное удостоверение многодетной семьи, которым пользуются свыше 107 семей.
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Лора Луганская