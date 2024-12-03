«Главный сутенер» Иркутска приговорен к длительному тюремному сроку

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13 лет и 6 месяцев лишения свободы получил «главный сутенер» Иркутска. Он пытался скрыться на территории Грузии и был задержан Интерполом.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина возглавлял организованное им крупное иркутское преступное сообщество. Преступники контролировали сферу оказания интимных услуг. Сутенеры заманивали девушек через социальные сети, обещая им большой заработок. В погоне за лёгкими деньгами, молодые россиянки фактически попадали в сексуальное рабство.
За попытку прекратить занятия проституцией девушек жестоко наказывали. Их избивали, налагали большие денежные штрафы, заставляли работать бесплатно, оставляя их заработок себе.
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Александр Бойцов