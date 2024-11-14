В Хабаровском крае накрыли интим-салон с детьми-проститутками

Фото: istockphotо/ Motortion
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края был обнаружен подпольный интим-салон, в котором работали несовершеннолетние девочки, проинформировало УМВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники УМВД задержали людей, подозреваемых в организации занятий проституцией.
Итим-салон работал под видом массажной студии. На момент задержания в зале находились администраторы и пять «массажисток», среди них были девочки-подростки 16-ти и 17-ти лет.
Во время обыска жилищ подозреваемых нашли сведения о прибыли, буклеты с предложениями трудоустройства, прайс-листы, телефоны, компьютеры и прочее.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 241 часть 2 «Организация занятия проституцией» и по статье 35 часть 2 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)».
29-летнего организатора заключили под стражу, 31-летнего организатора и 21-летнюю девушку-администратора посади под домашний арест.
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Итим-салон работал под видом массажной студии. На момент задержания в зале находились администраторы и пять «массажисток», среди них были девочки-подростки 16-ти и 17-ти лет.
Во время обыска жилищ подозреваемых нашли сведения о прибыли, буклеты с предложениями трудоустройства, прайс-листы, телефоны, компьютеры и прочее.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 241 часть 2 «Организация занятия проституцией» и по статье 35 часть 2 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)».
29-летнего организатора заключили под стражу, 31-летнего организатора и 21-летнюю девушку-администратора посади под домашний арест.
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Ольга Енгалычева