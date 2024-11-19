Полицейские Петербурга пресекли нелегальный связанный с интим-услугами бизнес

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Связанный с интим-услугами бизнес пресекли полицейские Северной столицы. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, организаторов уже арестовали. Уточняется, что представительницы древнейшей профессии работали «вахтовым методом».
«Особенностью «предприятия» являлось отсутствие постоянного штата «работниц». Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а «заработав» нужную сумму, возвращались домой», — добавили в ведомстве.По данным полиции, бизнес организовали житель Петербурга с сожительницей. Они пригласили одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.
Услуги рекламировали через мессенджеры и сайты знакомств. Стоимость услуг доходила до 40 тысяч рублей. Полицейские уточнили, что в месяц у злоумышленников выходило больше миллиона рублей.
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Никита Кротов