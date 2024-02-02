Главой Ленинского округа избран Станислав Каторов

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Станислава Каторова избрали главой Ленинского городского округа Московской области в ходе муниципального Совета депутатов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.
«Согласно действующему законодательству, глава Ленинского округа избирается Советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, которые представляет специальная комиссия по итогам конкурсного отбора», — отмечается в сообщении.С 8 декабря 2023 года Станислав Каторов был временно исполняющим обязанности главы Ленинского округа. На этом посту он сменил предыдущего врип Эдуарда Авадушкина. До перехода в Ленинский городской округ Каторов шесть лет руководил городским округом Реутов.
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Лев Каштанов