На маршруты Ленинского округа вышли дополнительные 10 автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В округе – 69 маршрутов, работают 650 автобусов, действуют девять перевозчиков. Мострансавто – самый крупный, он обслуживает 37 маршрутов, ежедневно выпуская на линии 279 транспортных средств. С начала года мы добавили автобусы на четыре маршрута. У жителей был запрос на увеличение их количества, вместимости и класса. А сегодня на линии вышли ещё 10 новых автобусов, которые мы только что получили с Ликинского автобусного завода – это 126 машин», – рассказал первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов.
Из автобусов, закупленных для Подмосковья в 2023-2024 годах, в Ленинский городской округ передали 81 единицу техники. В этом году на Видновское пассажирское автотранспортное предприятие планируют поставить от 30 до 40 новых транспортных средств.
Предприятие продолжает набор высококвалифицированных автослесарей.
«Здесь организован практически бесперебойный цикл ремонта, начиная от мелких поломок, заканчивая крупными, – такими, как переборка двигателя. Основной ремонт приходится на дневной выпуск, когда техника возвращается на базу с мелкими поломками. Мы должны оперативно устранить неисправности и вернуть автобусы на линии. А ночная смена занимается подготовкой к утренней смене. Сейчас у нас работают 20 высококвалифицированных слесарей, и мы продолжаем набор», – рассказал главный инженер МАП №3 Андрей Свиридов.С 1 января Мострансавто дополнительно вывело на линии 23 автобуса. Ежедневный пассажиропоток в Ленинском городском округе составляет 113 тыс человек.
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