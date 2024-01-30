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На маршруты Ленинского округа вышли дополнительные 10 автобусов

30 января 2024, 18:41
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

10 автобусов Мострансавто отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском городском округе, Домодедове и Москве.
«В округе – 69 маршрутов, работают 650 автобусов, действуют девять перевозчиков. Мострансавто – самый крупный, он обслуживает 37 маршрутов, ежедневно выпуская на линии 279 транспортных средств. С начала года мы добавили автобусы на четыре маршрута. У жителей был запрос на увеличение их количества, вместимости и класса. А сегодня на линии вышли ещё 10 новых автобусов, которые мы только что получили с Ликинского автобусного завода – это 126 машин», – рассказал первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов.

Все автобусы оснащены климат-контролем, видеонаблюдением, электронным табло, валидаторами, USB-розетками. Ранее 101 автобус отправился в городские округа Ленинский, Одинцовский, Долгопрудный, Балашиха, Власиха, Лобня, Наро-Фоминский. В ближайшее время ожидается поставка ещё 25 транспортных средств.

Из автобусов, закупленных для Подмосковья в 2023-2024 годах, в Ленинский городской округ передали 81 единицу техники. В этом году на Видновское пассажирское автотранспортное предприятие планируют поставить от 30 до 40 новых транспортных средств.

Предприятие продолжает набор высококвалифицированных автослесарей.
«Здесь организован практически бесперебойный цикл ремонта, начиная от мелких поломок, заканчивая крупными, – такими, как переборка двигателя. Основной ремонт приходится на дневной выпуск, когда техника возвращается на базу с мелкими поломками. Мы должны оперативно устранить неисправности и вернуть автобусы на линии. А ночная смена занимается подготовкой к утренней смене. Сейчас у нас работают 20 высококвалифицированных слесарей, и мы продолжаем набор», – рассказал главный инженер МАП №3 Андрей Свиридов.
С 1 января Мострансавто дополнительно вывело на линии 23 автобуса. Ежедневный пассажиропоток в Ленинском городском округе составляет 113 тыс человек.

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#подмосковье
#московская область
#автобусы
#андрей воробьёв
#губернатор
#транспорт
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Движение по временному мосту в деревне Кутьино откроют в феврале
30 января 2024, 19:20

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов держит на контроле строительство временного моста в деревне Кутьино. Движение откроют уже в феврале.
«Сейчас строители обустраивают опоры. Для интенсивной работы увеличили количество техники и специалистов, в эти дни на объекте трудятся 42 человека. Сегодня рабочие начнут погружение шпунта на первой опоре, бетонирование открылков и плиты четвёртой опоры. Как и планировали, откроем здесь движение уже в феврале этого года. А в конце зимы приступим к реконструкции основного моста», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился мост автодороги «Кутьино – Дубровицы». Вместе с ним рухнул проезжавший по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель, её госпитализировали. Позже власти городского округа передали пострадавшей новый автомобиль.

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#подмосковье
#московская область
#подольск
#григорий артамонов
#мост
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Солиста Би-2 Лёву выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда
30 января 2024, 18:48

Фото: iStock/FOTOKITA

Солиста группы Би-2 Лёву выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также известно, что в настоящий момент Егор Бортник (настоящее имя Лёвы*) находится в аэропорту и ожидает вылета в Израиль. При этом, остальные участник рок-группы остались в тюрьме, в камере на 80 человек.

Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. По официальной причине — у артистов не было разрешения на проведение мероприятия, за это их оштрафовали на 8,5 тысяч рублей каждого, после чего поместили в миграционную тюрьму.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#таиланд
#тюрьма
#рок
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Воробьёв анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Мострансавто с 1 февраля
30 января 2024, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заработная плата сотрудникам Мострансавто с 1 февраля будет повышена на 5,5%. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Во вторник он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве.
«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам Мострансавто на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», – сказал глава региона.
Водителям, которые не захотят размещаться в общежитии, будут выплачивать 9 тыс рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья.

Средняя зарплата шофёра превысит 100 тыс рублей. Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать на материальную помощь для обустройства на новом месте. В течение первых трёх месяцев они будут получать 10 тыс рублей.

Шофёрам Мострансавто предоставляют сезонную форменную одежду, отпуск до 42 дней и путёвки на летний отдых детям. В Подмосковье также возобновили возможность обучения на категорию «Д» за счёт предприятия с выплатой стипендии.

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#андрей воробьёв
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#автобусы
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#зарплаты
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Воробьёв: Подмосковье отказалось от покупки автобусов малого класса
30 января 2024, 17:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали покупать автобусы только среднего и большого классов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве. Ежедневно автобусы совершают более 2 тыс рейсов.
«Балашиха, Ленинский, Химки, несколько других городских округов требуют усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1 тыс автобусов. В 2023-м приобрели 1,3 тыс, в этом планируем еще 1,1 тыс. Мы перестали покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Сейчас поставляем только автобусы среднего и большого классов», – сказал губернатор.
10 автобусов Мострансавто отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.

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#губернатор
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#автобусы
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье привели в порядок около 290 контейнерных площадок
30 января 2024, 17:56

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Навалы мусора ликвидировали на 288 контейнерных площадках Подмосковья за минувшую неделю, работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления госжилнадзора и содержания территорий Московской области.
«На прошлой неделе было устранено 288 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Сейчас в работе ещё 44 локации, которые необходимо привести в порядок», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.
Наибольший объём работ выполнили в Егорьевске: там за неделю привели в порядок 39 контейнерных площадок, второе место по этому показателю занял Зарайск, где убрали навалы мусора на 26 локациях, на третьем месте Истра (убрано 23 контейнерных площадки). В пятёрку вошли также Ленинский округ (расчищена 21 площадка) и Чехов (16 площадок).

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#светлана аипова
#подмосковье
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Подмосковная компания начнет поставлять корм для животных в Беларусь
30 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания экспортирует корм для животных в Белоруссию на 50 млн рублей. об этом сообщил апресс-служба министерства инвестиций Московской области

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) компания «Дикей Март» из подмосковного Щелково подписала с белорусским партнером контракт на поставку зоотоваров. Сумма контракта составила 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья помог ООО «Дикей Март» с участием в реверсной бизнес-миссии с представителями из Республики Беларусь, которая прошла в октябре прошлого года. Прием делегации состоялся на территории Подмосковья. На встрече производители провели переговоры с потенциальными партнерами.

Благодаря этой встрече компания «Дикей Март» познакомилась с представителями белорусской компании «Фудлогистик» и в дальнейшем смогла заключить с ними контракт на поставку корма для домашних животных на 50 млн рублей.

ООО «Дикей Март» является владельцем собственной торговой марки Frais, а также занимается дистрибьюцией зоотоваров. Компания работает на рынке c 2014 года.

Проведение таких бизнес-миссий — одна из услуг, предоставляемых Фондом поддержки ВЭД Подмосковья начинающим и действующим компаниям-экспортерам. Фонд также помогает предпринимателям стать участниками международных выставок, оказывает помощь в оформлении документации, подборе иностранных контрагентов и многое другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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В Подмосковье зафиксировали 200 случаев нарушения размещения наружной рекламы
30 января 2024, 17:42

Фото: ГУСТ МО

Более 200 нарушений при размещении незаконной рекламы выявили в Подмосковье за месяц. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе запрещено размещение незаконных информационных материалов на фасадах зданий и объектах благоустройства.

«Инспекторы ГУСТ МО контролируют надлежащее состояние территорий, фиксируя дефекты в мобильном приложении, откуда они попадают в работу коммунальным службам. За последний месяц сотрудники зафиксировали 205 случаев нарушений правил размещения информационных материалов.<…> Важно поддерживать городские территории в хорошем состоянии, поэтому незаконно установленные буклеты быстро устраняются. Для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что незаконное размещение произвольных баннеров, плакатов и листовок влечет за собой административное наказание в виде штрафа.

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#густ мо
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#нарушения
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В Подмосковье проведут около 140 акций по сбору и утилизации электроники
30 января 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около экологических 140 акций, в рамках которых в утиль будут собирать устаревшую электронику, проведут в Московской области в период с 8 февраля по 19 декабря текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Грамотная утилизация электроники предотвращается загрязнение окружающей среды. Кроме того, из электронной техники в ходе переработки извлекают полезные материалы, которые можно использовать заново», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
Мероприятия будут проводиться под эгидой экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках этой программы на переработку в Московской области безвозмездно принимают любую технику, включая медицинские приборы, офисное и бытовое оборудование и даже электрические и электронные игрушки.

График вывоза электроники опубликован на сайте фонда. Кроме того, информацию можно получить по телефону горячей линии: 7 (800) 700-35-06.

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#московская область
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В Подольске устраняют последствия аварии в местной котельной
30 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты аварийно-восстановительной службы устраняют последствия технологического сбоя в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Технологический сбой связан с аварией на местной котельной. По состоянию на сегодняшний день проведена откачка воды из канализационных колодцев и подвалов домов №12 на улице Мичурина, №24 на улице Заводской и №7/7 на проспекте 50 лет Октября», – уточнили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил принять поправки в федеральные законы о ЖКХ. Эти поправки связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Правовое регулирование теплоснабжения, работы частных котельных и других объектов энергетики должно защитить жителей от коммунальных аварий.

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