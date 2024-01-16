В Ленинском округе построят школу с тремя спортзалами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Школу, рассчитанную на 1600 учеников, планируют построить рядом со Спасским проездом в деревне Спасское Ленинского городского округа, в здании будет находиться три спортивных зала, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь школы составит более 25000 квадратных метров. Помещения для младшей и старшей школ будут разделены. Здания будут составлять три блока высотой в три и четыре этажа, соединённые галереями», — говорится в сообщении.
Начальная школы разместится в трёхэтажном блоке, там, помимо всего необходимого для учёбы и отдыха ребят, предусмотрены места для ожидания родителей. В четырёхэтажном корпусе будут идти занятия средней и старшей школы. Здесь будут кабинеты, мастерские, лаборатории и медпункт. А в среднем блоке проектом предусмотрены три спортивных зала, столовая с кухней и актовый зал на 555 мест с гримуборными и помещениями для хранения бутафории. В этом же корпусе будет библиотека с информационным центром.
Строительство планируется завершить в 2025 году.
Читайте также:
В Одинцове построят детский сад с витражами
В городском округе Одинцово строят новый детский сад на 120 мест
В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
Лев Каштанов