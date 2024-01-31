Главой Реутова избран Филипп Науменко

Новую схему обмана граждан начали использовать мошенники, для этого используется вредоносное приложение для смартфона, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Мошенническая схема появилась после появления в обращении купюр нового образца. Теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам и советуют им проверить подлинность «новых денег». Для этого они предлагают установить на смартфон специальное приложение», — говорится в сообщении.

Приложение является шпионским: оно получает доступ ко всей информации на смартфоне, включая пароли и контакты, и передаёт эти данные мошенникам. Избежать этого можно только одним способом — не устанавливать приложения из непроверенных источников.



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